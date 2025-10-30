घर से चूहों को भगाने का आसान तरीका, 1 बिस्किट भी करेगा काम, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Chuhe Bhagane Ke Liye Kya Karen: भारत में ऐसा कोई घर नहीं है, जहां चूहों ने अपना आतंक न मचाया हो, घर में एक बार चूहे की एंट्री हो जाए तो मानों सब सामान का बेकार होना तय है. घर में चूहे हों तो कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है. हालांकि, चूहे को भगाने के लिए हर कोई तमाम तरह के उपाय करता है, कोई चूहा दानी लगता है तो कोई चूहे को पकड़ने के लिए चिपक लगाता है, लेकिन इसके बाद भी चूहों से राहत नहीं मिलती. कुछ समय बार फिर कहीं न कहीं से चूहा घर में वापस आ जाता है और अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है.

अगर, आप भी रोज-रोज के नुकसान और परेशानी के चलते इसका समाधान ढूंढ रहे हैं और चूहे को मारना नहीं चाहते और प्राकृतिक तरीका खोज रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर शिप्रा राय ने चूहों को घर से भगाने की एक नई और असरदार तरकीब बताई है, जो आपके लिए असरदार हो सकती है. इसके लिए आपको बिस्कुट और कुछ सामान्य किचन के सामान की जरूरत होगी, जिनकी मदद से चूहों की समस्या का समाधान कर सकते हैं और चूहे अपने आप आपके घर से निकल जाएंगे.

घर से चूहे भगाने के लिए जरूरी चीजें

बिस्कुट, मीठे या नमकीन

बेकिंग सोडा

सिरका

सरसों का तेल

घर से चूहे भगाने के लिए एक बिस्किट लें, उसमें आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालें और मिश्रण को बिस्किट के आकार में बेलकर फैलाएं. इसके बाद फिर कुछ बूंदें सिरका डालें, जिससे हल्का झाग बनेगा. अंत में थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और फैलाएं। तेल की खुशबू चूहों को बिस्किट की ओर आकर्षित करेगी और बाकी सामग्री अपना काम करेगी.

घर से चूहे भगाने के लिए तैयार बिस्कुट को कोनों, दरारों, किचन काउंटर के नीचे या उन रास्तों के पास रखें जहां चूहे अक्सर घर में घुस आते हैं. इन बिस्कुटों को बच्चों या पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखने की कोशिश करें. हालाँकि ये जहरीले नहीं होते, फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है.

जब चूहा इस बिस्किट को खाता है, तो बेकिंग सोडा उसके पेट में चला जाता है. बेकिंग सोडा पेट के एसिड के साथ मिलकर गैस बनाता है, जिससे चूहा असहज हो जाता है और घर से भाग जाता है. इसलिए पहले चूहों को आकर्षित करने के लिए सिरका और सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.