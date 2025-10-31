विज्ञापन
विशेष लिंक
17 minutes ago

Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित की. साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को ‘‘एकता की शपथ'' दिलाई. बता दें हर साल 31 अक्टूबर को अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है. इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और इसीलिए इस अवसर को भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है. इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष कार्यक्रम हो रहा हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

इससे पहले राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है. वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, इस प्रकार उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया. राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. हम एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की भी पुष्टि करते हैं.

Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary LIVE Updates:

Oct 31, 2025 09:22 (IST)
Link Copied
Share

एकता नगर, गुजरात: असम पुलिस के मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो ने जीता सबका दिल

एकता नगर, गुजरात: असम पुलिस के मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो ने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Oct 31, 2025 09:19 (IST)
Link Copied
Share

एकता नगर, गुजरात: भव्य तरीक से हो रही है 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड

'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB की टुकड़ियां के साथ-साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस बल शामिल हैं.

Oct 31, 2025 09:01 (IST)
Link Copied
Share

"सरदार साहब ने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया"- रेखा गुप्ता

राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "सरदार साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया. शायद इसीलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आज उनकी 150वीं जयंती पर देशभर में हजारों कार्यक्रम हो रहे हैं...हम लाल किले पर कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं..."

Oct 31, 2025 08:59 (IST)
Link Copied
Share

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य नेताओं ने आज सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

Oct 31, 2025 08:55 (IST)
Link Copied
Share

सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने 'लौह पुरुष' के योगदान को याद किया

सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पूरा देश 'लौह पुरुष' को याद कर रहा है. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई प्रमुख नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर देशवासियों से एकजुट होकर एक सशक्त, समरस और श्रेष्ठ भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के जन्म दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं. सरदार पटेल एक महान देशभक्त, दूरदर्शी नेता और राष्ट्र-निर्माता थे, जिन्होंने अपने अटूट संकल्प, अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व से देश के एकीकरण का ऐतिहासिक कार्य किया। उनकी कर्मनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है."

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, "सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर, मैं भारत के उस लौह पुरुष को नमन करता हूं, जिनके अटूट दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता ने एक विविध राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक गणराज्य में एकीकृत किया. राष्ट्र निर्माण, रियासतों के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में उनका अमूल्य नेतृत्व प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है."

उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "सरदार पटेल की देशभक्ति, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की विरासत भारत की प्रगति और लचीलेपन का मार्गदर्शन करती रहती है। आइए, हम एकता और अखंडता के उनके आदर्शों को बनाए रखने के लिए फिर से प्रतिबद्ध हों."

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "राष्ट्रीय एकता, अखंडता और किसानों के सशक्तीकरण के प्रतीक लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी का उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वंदन करता हूं। सरदार साहब ने रियासतों का एकीकरण कर देश की एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया और किसानों, पिछड़ों और वंचितों को सहकारिता से जोड़कर देश को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया."

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने अपने संदेश में कहा, "भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, जिसे 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है. उन्होंने न सिर्फ अलग-अलग क्षेत्रों को, बल्कि भारत की आत्मा को भी एकजुट किया और हमारी राष्ट्रीय एकता और शक्ति की नींव रखी। उनकी दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता हमें एक मजबूत, अधिक एकजुट और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती है."

Oct 31, 2025 08:44 (IST)
Link Copied
Share

हरियाणा CM ने 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाई

फतेहाबाद: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 'रन फॉर यूनिटी' को झंडी दिखाई और कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की.

Oct 31, 2025 08:43 (IST)
Link Copied
Share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की शपथ ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के मौके पर लोगों को एकता की शपथ ली.

Oct 31, 2025 08:37 (IST)
Link Copied
Share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड देखी

Oct 31, 2025 08:00 (IST)
Link Copied
Share

आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

Oct 31, 2025 08:00 (IST)
Link Copied
Share

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की

Oct 31, 2025 08:00 (IST)
Link Copied
Share

Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary LIVE Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
LIVE Updates, Sardar Vallabhbhai Patel, 150th Birth Anniversary Today, Pm Modi, Ekta Diwas 2025
Get App for Better Experience
Install Now