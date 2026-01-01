विज्ञापन
Gold-Silver Price: नए साल के पहले दिन सोने ने दिखाए तेवर, चांदी की चमक पड़ी फीकी

Gold-Silver Price: निवेशकों की कमजोर डिमांड और वैश्विक बाजारों के बंद होने की वजह से लोगो ने इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई है. यही वजह है कि बाजार में नए साल के पहले दिन में कोई एकतरफा मूवमेंट नहीं दिखा.

  • साल 2026 के पहले दिन बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में मामूली बढ़त और चांदी के भाव में गिरावट दर्ज हुई
  • फरवरी डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में 119 रुपये की तेजी के साथ कीमत 1,35,566 रुपये प्रति 10 ग्राम रही
  • चांदी के मार्च डिलीवरी वाले रेट में 450 रुपये की गिरावट आई और कीमत 2,35,251 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई
Gold-Silver Price: साल 2026 के पहले कारोबारी दिन को बुलियन मार्केट में मिला-जुला रुख देखने को मिला. वैश्विक संकेतों को देखते हुए जहां सोने (Gold) की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई, वहीं चांदी (Silver) के भाव लुढ़क गए. निवशकों की सतर्कता और डिमांड में कमी के चलते बाजार में भारी उतार-चढ़ाव का माहौल रहा.

सोने का हाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में 119 रुपये (0.09%) की तेजी देखी गई.

  • मौजूदा भाव: 1,35,566 रुपये प्रति 10 ग्राम.
  • पिछला बंद: 1,35,447 रुपये.

बता दें कि 26 दिसंबर को सोना अपने ऑल-टाइम हाई 1,40,465 रुपये पर पहुंच गया था, जिससे भाव अभी भी करीब 5,000 रुपये नीचे हैं.

चांदी में गिरावट

चांदी ने नए साल का आगाज तो धमाकेदार किया था, लेकिन यह बढ़त टिक नहीं पाई. मार्च डिलीवरी वाले चांदी के रेट में गिरावट दर्ज की गई.

  • मौजूदा भाव: 2,35,251 रुपये प्रति किलोग्राम.
  • गिरावट: 450 रुपये (0.19%).
  • पिछला बंद: 2,35,701 रुपये.
  • 29 दिसंबर को चांदी ने 2,54,174 रुपये का रिकॉर्ड स्तर छुआ था.

क्यों सुस्त रही रफ्तार?

नए साल की छुट्टियों की वजह से अमेरिकी बाजार बंद रहे, जिससे घरेलू बाजार को साफ संकेत नहीं मिले. 

क्या बोले एक्सपर्ट?

निवेशकों की कमजोर डिमांड और वैश्विक बाजारों के बंद होने की वजह से लोगो ने इंतजार करो और देखो की नीति अपनाई है. यही वजह है कि बाजार में नए साल के पहले दिन में कोई एकतरफा मूवमेंट नहीं दिखा.

