भारत में कहां मिलता है सबसे ज्यादा सोना? जानें कौन कर सकता है यहां खुदाई

Gold Production in India: सोने की कीमतें लगातार रिकॉर्ड बना रही हैं. 2025 में ही सोने का रिटर्न काफी शानदार रही है. दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का भंडार अमेरिका (USA) के पास है. इसके बाद जर्मनी, इटली और फ्रांस का नंबर आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां मिलता है और कौन यहां खुदाई कर सकता है. अगर नहीं तो इस आर्टिकल में जानिए सोने से जुड़े दिलचस्प फैक्ट्स..

भारत में सबसे ज्यादा सोना कहां मिलता है

देश में ज्यादातर सोना सिर्फ एक ही राज्य से आता है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्राथमिक सोने के उत्पादन का करीब 99% हिस्सा कर्नाटक राज्य से आता है. यही सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है. यहां सोने की दो प्रमुख सोने की खदानें कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) और हुट्टी गोल्ड माइन्स हैं. कोलार गोल्ड फील्ड्स ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी और गहरी खदान मानी जाती थी, लेकिन सोने की कीमतों में गिरावट और अन्य कारणों से इसे 2001 में बंद कर दिया गया. आज सबसे बड़ी और चालू खदान हुट्टी गोल्ड माइन्स है, जो रायचूर जिले में है.

हुट्टी गोल्ड माइन्स कितनी पुरानी है

इस गोल्ड माइन्स का इतिहास 2000 साल पुराना है. यह दुनिया की सबसे पुरानी धातु खदानों में से एक है. इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 5.50 लाख टन है. यहां सर साल करीब 1.8 टन सोना निकलता है. इसका संचालन कर्नाटक सरकार करती है.

भारत में अन्य सोने के भंडार

कर्नाटक के अलावा, भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी सोने के भंडार पाए गए हैं. इनमें झारखंड, आंध्र प्रदेश और बिहार है, जहां जमुई जिले में हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं. लेकिन उत्पादन के मामले में कर्नाटक सबसे आगे है.

सोने की खुदाई कौन कर सकता है

हुट्टी गोल्ड माइन्स और अन्य सरकारी खदानों में खुदाई केवल राज्य या केंद्र सरकार के अप्रूव्ड ऑर्गनाइजेशन और कंपनियों द्वारा ही की जाती है. आम नागरिक या निजी निवेशक सीधे खदान से सोना नहीं निकाल सकते. सरकार समय-समय पर खुदाई और निवेश के लिए नीलामी या टेंडर निकालती है, जिसमें योग्य कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं.