सोना कितना सोना है? कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है, ये बात नहीं जानते होंगे आप

हम में से ज्यादातर लोग सोना खरीदते समय सिर्फ कीमत और डिजाइन देखते हैं. कुछ लोग सोने का रोज का रेट चैक करके ही समझ लेते हैं कि वो सोने के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं. लेकिन सोना असल में कितना सोना यानी कि खरा होता है वो शुद्धता से मापा जाता है. शुद्धता यानी कैरेट ये बात तय करता है. कई लोग 22 कैरेट, 18 कैरेट या 24 कैरेट का नाम तो सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनमें असल में कितना सोना होता है और कितनी अन्य धातुएं मिली होती हैं. चलिए जानते हैं कि सोने के कैरेट के क्या मायने होते हैं.

क्या होता है कैरेट, और क्यों जरूरी है इसे समझना

कैरेट, सोने की शुद्धता बताने की यूनिट है. जितना ज्यादा कैरेट, उतना ज्यादा शुद्ध सोना, लेकिन उतना ही नरम भी. 24 कैरेट सोना करीब 99.9% शुद्ध होता है. इसलिए ये निवेश के लिए बेहतर माना जाता है. पर, गहनों के लिए बेहतर नहीं होता. क्योंकि ये आसानी से मुड़ सकता है. यही वजह है कि गहनों में थोड़ा सा तांबा, चांदी या दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे वो मजबूत और टिकाऊ बन जाते हैं. इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर 22K, 18K, 14K और 9K सोना तैयार किया जाता है.

कितने कैरेट में कितना सोना