सोना कितना सोना है? कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है, ये बात नहीं जानते होंगे आप

सोना खरीदते समय उसकी चमक से ज्यादा कैरेट समझना जरूरी है. क्योंकि यही सोने की शुद्धता, मजबूती और कीमत तय करता है. 24K सबसे शुद्ध, जबकि 22K और 18K गहनों के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं.

हम में से ज्यादातर लोग सोना खरीदते समय सिर्फ कीमत और डिजाइन देखते हैं. कुछ लोग सोने का रोज का रेट चैक करके ही समझ लेते हैं कि वो सोने के बारे में सब कुछ समझ चुके हैं. लेकिन सोना असल में कितना सोना यानी कि खरा होता है वो शुद्धता से मापा जाता है. शुद्धता यानी कैरेट ये बात तय करता है. कई लोग 22 कैरेट, 18 कैरेट या 24 कैरेट का नाम तो सुनते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनमें असल में कितना सोना होता है और कितनी अन्य धातुएं मिली होती हैं. चलिए जानते हैं कि सोने के कैरेट के क्या मायने होते हैं.

क्या होता है कैरेट, और क्यों जरूरी है इसे समझना

कैरेट, सोने की शुद्धता बताने की यूनिट है. जितना ज्यादा कैरेट, उतना ज्यादा शुद्ध सोना, लेकिन उतना ही नरम भी. 24 कैरेट सोना करीब 99.9% शुद्ध होता है. इसलिए ये निवेश के लिए बेहतर माना जाता है. पर, गहनों के लिए बेहतर नहीं होता. क्योंकि ये आसानी से मुड़ सकता है. यही वजह है कि गहनों में थोड़ा सा तांबा, चांदी या दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे वो मजबूत और टिकाऊ बन जाते हैं. इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर 22K, 18K, 14K और 9K सोना तैयार किया जाता है.

कितने कैरेट में कितना सोना

  • 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6% शुद्ध सोना और करीब 8.4% अन्य धातुएं होती हैं. ये भारत में गहनों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है. जो न तो बहुत नरम और न ही बहुत सख्त होता है.
  • 18 कैरेट सोने में 75% सोना और 25% अन्य धातुएं होती हैं. जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती हैं. ये रोज पहनने वाले गहनों और मॉर्डन ज्वेलरी डिजाइनों के लिए पसंद किया जाता है.
  • 14 कैरेट में 58.5% सोना होता है. ये और भी ज्यादा टिकाऊ है और बजट फ्रेंडली माना जाता है.
  • वहीं 9 कैरेट सोने में 37.5% सोना होता है. ये सबसे सस्ता और सबसे मजबूत होता है. लेकिन सोने की मात्रा कम होने से ये कम सुनहरा नजर आता है.

