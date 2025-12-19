विज्ञापन
सोना फिर हुआ सस्ता, खरीदने का शानदार मौका, जानें आज के ताजा भाव

Gold Price Today: एक्सपर्ट का मानना है कि कीमतों में इस मामूली गिरावट का फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या घर में शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं.

सोना फिर हुआ सस्ता, खरीदने का शानदार मौका, जानें आज के ताजा भाव
  • इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम गिरकर 1,31,779 रुपए हो गई है
  • चांदी की कीमत में भी 1,053 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, जो अब 2,00,067 रुपए प्रति किलो है
  • भारतीय रुपए की मजबूती के कारण घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है
Gold Price Today: अगर आप शादी-ब्याह के सीजन में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत 695 रुपए गिरकर 1,31,779 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है. कल यह 1,32,474 रुपए थी.

चांदी भी हुई सस्ती

सोने की तरह चांदी की चमक भी आज थोड़ी फीकी रही. चांदी की कीमत में 1,053 रुपए प्रति किलो की कमी आई है. अब एक किलो चांदी का भाव 2,00,067 रुपए हो गया है, जो पहले 2,01,120 रुपए था.

बाजार में गिरावट की क्या है वजह?

एक्सपर्ट्स के अनुसार डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम गिरे हैं. एलकेपी सिक्योरिटीज के विश्लेषक जतिन त्रिवेदी का कहना है कि आने वाले दिनों में सोना 1,31,500 रुपए से 1,34,000 रुपए के बीच रह सकता है. अब निवेशकों की नजर अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों पर टिकी है, जिससे बाजार की अगली दिशा तय होगी.

MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

जहां एक तरफ स्थानीय बाजार में दाम गिरे हैं, वहीं वायदा बाजार (MCX) में मिला-जुला असर दिखा है. सोना फरवरी 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 0.50% गिरकर ₹1,33,851 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं, चांदी इसके उलट मार्च 2026 का चांदी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बढ़कर ₹2,04,530 पर पहुंच गया.

अब आगे क्या करें? 

एक्सपर्ट का मानना है कि कीमतों में इस मामूली गिरावट का फायदा उन लोगों को मिल सकता है, जो लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या घर में शादी के लिए खरीदारी करना चाहते हैं.

