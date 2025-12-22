विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold Price Today: आसमान पर सोना, चांदी ने रचा इतिहास, टूट गए सारे रिकॉर्ड, जानें ताजा भाव

Gold Price Today: सोने के मुकाबले चांदी में और भी अधिक तेजी देखी जा रही है. चांदी की कीमत एक ही दिन में ₹7,660 प्रति किलो उछलकर ₹2,07,727 पर पहुंच गई है

Read Time: 2 mins
Share
Gold Price Today: आसमान पर सोना, चांदी ने रचा इतिहास, टूट गए सारे रिकॉर्ड, जानें ताजा भाव
  • सोने की कीमत 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,07,000 रुपए प्रति किलो पार कर गई है
  • 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में 2,191 रुपए की बढ़त हुई और यह 1,33,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है
  • फ्यूचर्स मार्केट में सोने का कॉन्ट्रैक्ट 1,36,023 रुपए और चांदी का मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 2,13,843 रुपए है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gold Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोने और चांदी दोनों में ही जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. सोने का दाम 1.34 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.07 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है.

सोने की कीमतों में लगी आग

24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में ₹2,191 की भारी बढ़त देखी गई, जिसके बाद यह ₹1,33,970 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है. वहीं, ज्वेलरी के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं-

  • 22 कैरेट गोल्ड: ₹1,22,717 (पुराना भाव: ₹1,20,709)
  • 18 कैरेट गोल्ड: ₹1,00,478 (पुराना भाव: ₹98,834)

चांदी की रफ्तार देख हर कोई हैरान

सोने के मुकाबले चांदी में और भी अधिक तेजी देखी जा रही है. चांदी की कीमत एक ही दिन में ₹7,660 प्रति किलो उछलकर ₹2,07,727 पर पहुंच गई है. इंड्रस्टी डिमांड के चलते चांदी अब 2 लाख के स्तर को पार कर चुकी है.

यह भी पढ़ें- समुद्र के नीचे ‘गोल्ड बम' फटा! चीन को मिला अरबों-खरबों का खजाना

MCX और अंतरराष्ट्रीय बाजार का हाल

फ्यूचर्स मार्केट यानी MCX पर भी तेजी का बोलबाला है. फरवरी 2026 के सोने का कॉन्ट्रैक्ट ₹1,36,023 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी का मार्च 2026 का कॉन्ट्रैक्ट ₹2,13,843 तक जा पहुंचा है. कॉमेक्स मार्केट में सोना $4,444 प्रति औंस और चांदी $69.11 प्रति औंस के स्तर को छू चुके हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

एलकेपी सिक्योरिटीज के विशेषज्ञ जतिन त्रिवेदी के अनुसार, सोना फिलहाल 'ओवरबॉट जोन' में है. उन्होंने कहा, "सोने के लिए ₹1,37,500 का स्तर एक बड़ी बाधा (Resistance) साबित हो सकता है. आने वाले समय में सोने के लिए 1,37,500 रुपए एक बड़ा रुकावट का स्तर है. आने वाले समय में सोने की चाल अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों और जॉबलेस क्लेम आदि पर निर्भर करेगी."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Price Today, Gold Price Today In India, Gold Silver Price Today, Gold Rate In India, Gold-Silver Prices Today
Get App for Better Experience
Install Now