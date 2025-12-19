Gold Price Today: आज फिर औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के भाव, जानें आपके शहर में 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए जरूरी है. शुक्रवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. इसकी बड़ी वजह बैंक ऑफ जापान का ब्याज दर बढ़ाने का फैसला है, जिसके बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया. अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों का असर सीधे भारत के सोने और चांदी के दामों पर दिखा, जिससे आज कीमतों में गिरावट आई.

बैंक ऑफ जापान के फैसले से क्यों फिसला सोना?

शुक्रवार को बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दर बढ़ाकर 0.75 प्रतिशत कर दी. यह सितंबर 1995 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है. हालांकि बाजार को इस फैसले का पहले से अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद निवेशकों ने सुरक्षित निवेश से पैसा निकालना शुरू कर दिया. इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना.

MCX पर सोना और चांदी का हाल

घरेलू वायदा बाजार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.56 प्रतिशत गिरकर करीब 1,33,772 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं चांदी की कीमतों में भी शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिखी. मार्च डिलीवरी वाली चांदी 0.26 प्रतिशत गिरकर 2,03,034 रुपये प्रति किलो के आसपास ट्रेड करती दिखी. बाद में चांदी के भाव में थोड़ी रिकवरी जरूर आई.

आज देश के प्रमुख शहरों में सोने के दाम

दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,23,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,35,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,23,610 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई.अहमदाबाद में 22 कैरेट सोना 1,23,660 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,34,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

अमेरिका की महंगाई रिपोर्ट ने भी डाला असर

सोने की कीमतों पर दबाव की एक और वजह अमेरिका से आई महंगाई की रिपोर्ट रही. नवंबर महीने में अमेरिका में महंगाई दर 2.7 प्रतिशत रही, जबकि बाजार को इसके 3.1 प्रतिशत रहने की उम्मीद थी. जब महंगाई कम होती है, तो सोने की मांग घट जाती है और कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है.

डॉलर मजबूत हुआ तो सोना हुआ महंगा

इस दौरान अमेरिकी डॉलर भी थोड़ा मजबूत हुआ. डॉलर इंडेक्स में करीब 0.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और यह एक हफ्ते के ऊंचे स्तर के पास पहुंच गया. जब डॉलर मजबूत होता है, तो भारत जैसे देशों में सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे इसकी मांग कम हो जाती है और दाम नीचे आते हैं.

जानकारों का कहना है कि केंद्रीय बैंकों के फैसले, अमेरिका की कम महंगाई और डॉलर की मजबूती मिलकर फिलहाल सोने और चांदी पर दबाव बना रहे हैं. ऐसे में अगर आप निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है.