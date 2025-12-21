सावधान! इनकम टैक्स रिफंड के नाम पर 'डिजिटल डकैती', एक क्लिक और बैंक खाता साफ

Fake Tax Refund Emails: देश में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जहां एक तरफ डिजिटल अरेस्ट के जरिए करोड़ों की लूट हो रही है, वहीं, दूसरी तरफ फेक मेल और लिंक्स से खाते साफ हो रहे हैं. इसी बीच ठगों ने ठगी का नया रास्ता निकाल लिया है. जैसा आप जानते हैं कि देश के करोड़ों कर्मचारी इस समय इनकम टैक्स के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. इसे देखते हुए जालसाज फेक रिफंड का मेल भेज रहे हैं. सरकारी विभाग जैसे दिखने वाले फर्जी ईमेल और मैसेज से मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है.

कैसे बुना जा रहा है ठगी का जाल?

स्कैमर्स लोगों को टैक्स रिफंड का लालच देकर 'मैलेशियस लिंक'पर क्लिक करने के लिए उकसा रहे हैं. ये मैसेज देखने में इतने असली लगते हैं कि कोई भी धोखा खा जाए. लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि वो ऐसे कोई भी मेल और मैसेज नहीं भेज रहा. ऐसे में इन सभी लिंक्स पर क्लिक ना करें.

एक क्लिक और खाता साफ

अगर आपने गलती से भी इन लिंक्स पर क्लिक किया, तो आप बैंकिंग फ्रॉड या आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार हो सकते हैं. ठग आपकी संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, ओटीपी और बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं.

डिपार्टमेंट अब डेटा एनालिटिक्स और AI की मदद से उन लोगों पर भी नजर रख रहा है, जो फर्जी डोनेशन या गलत तरीके से ज्यादा रिफंड क्लेम कर रहे हैं. ऐसे मामलों में विभाग कड़ी छापेमारी और कानूनी कार्रवाई कर रहा है. थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

खुद को कैसे सेफ रखें?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि वे कभी भी ईमेल या अनऑफिशियल लिंक के जरिए आपका पासवर्ड, ओटीपी या बैंक डिटेल्स नहीं मांगते हैं. सेफ रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखें-

टैक्स से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल www.incometax.gov.in पर ही जाएं.

अपडेट्स के लिए विभाग के केवल वेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही भरोसा करें.

फेक मैसेज की करें रिपोर्ट

अगर आपको कोई फर्जी मैसेज मिलता है तो उसे तुरंत webmanager@incometax.gov.in पर फॉरवर्ड करें. साथ ही, साइबर सेफ्टी के लिए इसकी कॉपी incident@cert-in.org.in को भी भेजें.