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दीवाली और छठ पर नहीं होगी मारामारी! देखिए आपके शहर से चलेंगी कौन-सी स्पेशल ट्रेन

दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 100 से ज्यादा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. ये ट्रेनें मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे प्रमुख राज्यों को जोड़ेंगी. जानिए प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के रूट, टाइमिंग की पूरी लिस्ट.

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दीवाली और छठ पर नहीं होगी मारामारी! देखिए आपके शहर से चलेंगी कौन-सी स्पेशल ट्रेन
दिवालीछठ पर चलेंगी 100 से अधिक स्पेशल ट्रेनें; देखें रूट्स
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Diwali Chhath Festival Special Trains 2026 List: दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ पर्व के दौरान घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत भरी खबर दी है. दरअसल, त्योहारों के इस सीज़न में ट्रेनों में होने वाली अप्रत्याशित भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के उद्देश्य से 100 से ज्यादा स्पेशल ट्रेने चलाने  का ऐलान किया गया है.

ये विशेष ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्य रेल मार्गों पर चलेंगी. इसके अलावा, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं.

ये है महत्वपूर्ण ट्रोंने की सूची

  • 01905 / 01906 - UP/DOWN - कानपुर सेंट्रल ↔ असारवा - 9 - 5 अक्टूबर – 1 दिसंबर 2026 - वीकली 
  • 01907 / 01908 - UP/DOWN - आगरा कैंट ↔ उधना - 8 - 6 अक्टूबर – 25 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 02199 / 02200 - UP/DOWN - वीजीबी झांसी ↔ बांद्रा टर्मिनस - 9 - 1 अक्टूबर – 28 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 04105 / 04106 - UP/DOWN - प्रयागराज ↔ उधना - 18 - 1 अक्टूबर – 30 नवंबर 2026 - सप्ताह में 2 दिन
  • 04179 / 04180 - UP/DOWN - प्रयागराज ↔ साबरमती - 17 - 3 अक्टूबर – 29 नवंबर 2026 - सप्ताह में 2 दिन 
  • 04139 / 04140 - UP/DOWN - प्रयागराज ↔ दादरी - 9 - 2 अक्टूबर – 29 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 02877 / 02878 - UP/DOWN - रांची ↔ आनंद विहार (दिल्ली) - 9 - 3 अक्टूबर – 29 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 04157 / 04158 - UP/DOWN - कानपुर सेंट्रल ↔ कोलकाता - 8 - 6 अक्टूबर – 25 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 09601 / 09602 - UP/DOWN - मदार जंक्शन (अजमेर) ↔ पटना - 9 - 1 अक्टूबर – 27 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 02417 / 02418 - UP/DOWN - प्रयागराज ↔ शकूरबस्ती (दिल्ली) - 34 - 11 सितंबर – 15 अक्टूबर 2026 - डेली (इसके बाद वीक में 4 दिन) 
  • 03041 / 03042 - UP/DOWN - हावड़ा ↔ रक्सौल - 7 - 15 अक्टूबर – 27 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 03135 / 03136 - UP/DOWN - सियालदह ↔ पटना - 7 - 13 अक्टूबर – 24 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 03131 / 03132 - UP/DOWN - सियालदह ↔ गोरखपुर - 14 - 13 अक्टूबर – 27 नवंबर 2026 - सप्ताह में 2 दिन 
  • 03185 / 03186 - UP/DOWN - कोलकाता ↔ मधुबनी - 7 - 13 अक्टूबर – 25 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 04008 / 04007 - UP/DOWN - आनंद विहार ↔ जोगबनी - 5 - 10 अक्टूबर – 8 नवंबर 2026 - वीकली 
  • 09189 / 09190 - UP/DOWN - मुंबई सेंट्रल ↔ कटिहार - 7 - 5 सितंबर – 17 नवंबर 2026 - विशेष तिथियां 
  • 04127 / 04128 - UP/DOWN - कानपुर सेंट्रल ↔ गुवाहाटी - 14 - 10 सितंबर – 11 दिसंबर 2026 - वीकली 
  • 05736 / 05735 - UP/DOWN - कटिहार ↔ अमृतसर - 12 - 9 सितंबर – 27 नवंबर 2026 - वीकली 

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ऑनलाइन टिकट बुक करते समय ध्यान रखें ये बातें

  • त्योहारों के विशेष किराए वाली इन ट्रेनों की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर शुरू हो चुकी है.
  • किसी भी ट्रेन के प्रस्थान की तिथि और वर्तमान स्थिति जानने के लिए राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) या RailMadad 139 सेवा का उपयोग करें.
  • टिकट बुक करते समय विकल्प का चुनाव अवश्य करें, जिससे वेटिंग रहने पर उसी रूट की अन्य स्पेशल ट्रेन में ऑटोमैटिक कन्फर्म सीट मिल सके.

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