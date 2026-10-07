हजरत निजामुद्दीन और नई दिल्ली से भोपाल के लिए 24 घंटे में 52 ट्रेन, रानी कमलापति से 19, देखें लिस्ट और शेड्यूल

- भोपाल से दिल्ली के लिए 24 घंटे ट्रेन सेवा उपलब्ध है.
- भोपाल से दिल्ली के लिए 52 ट्रेन का विकल्प उपल्ध है.
- कमलापति से दिल्ली के लिए भी 19 ट्रेन उपलब्ध हैं.
त्योहार पर भोपाल से दिल्ली या दिल्ली से भोपाल की यात्रा करने का प्लान कर रहें हैं तो आपके पास दर्जनों विकल्प है. दिल्ली से भोपाल जाने के लिए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए 24 घंटे ट्रेन की सुविधा दी है. दिल्ली से भोपाल के लिए 24 घंटे में 52 ट्रेन उपलब्ध हैं. इसमें 24 ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन (NDLS) से भोपाल (BPL) के लिए चलती है. जबकि 28 ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से भोपाल के लिए चलाई जा रही हैं. वहीं भोपाल में ही रानी कमलापति स्टेशन (KMLP) से दिल्ली के लिए 19 ट्रेन अलग-अलग समय पर चलती हैं.
इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देश की राजधानी दिल्ली तक के लिए यात्रियों को कुल 71 ट्रेन चलती हैं. लिस्ट में कुछ ट्रेनें रात में चलती हैं और सुबह दिल्ली पहुंचती हैं, जबकि कई ट्रेनें दिन के समय भी उपलब्ध हैं.
भोपाल से हजरत निजामुद्दीन के लिए ट्रेनें
12753 मराठवाड़ा संपर्क क्रांति- 00:10 बजे, NZM 10:30 बजे
12629 कर्नाटक संपर्क क्रांति- 00:12 बजे, NZM 11:40 बजे
22221 मुंबई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी- 02:00 बजे, NZM 09:55 बजे
12611 चेन्नई-हजरत निजामुद्दीन गरीब रथ- 02:15 बजे, NZM 10:30 बजे
12433 चेन्नई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी- 02:15 बजे, NZM 10:30 बजे
12437 सिकंदराबाद-हजरत निजामुद्दीन राजधानी- 02:15 बजे, NZM 10:30 बजे
12617 मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस- 02:55 बजे, NZM 13:35 बजे
12647 कोंगू SF एक्सप्रेस- 03:40 बजे, NZM 14:15 बजे
18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस- 06:15 बजे, NZM 19:50 बजे
12147 कोल्हापुर-हजरत निजामुद्दीन SF- 06:35 बजे, NZM 18:45 बजे
12781 स्वर्ण जयंती SF एक्सप्रेस- 06:35 बजे, NZM 18:45 बजे
12803 विशाखापट्टनम-हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती- 06:50 बजे, NZM 18:45 बजे
12645 मिलेनियम एक्सप्रेस- 06:50 बजे, NZM 18:45 बजे
12643 तिरुवनंतपुरम-हजरत निजामुद्दीन स्वर्ण जयंती- 06:50 बजे, NZM 18:45 बजे
12807 समता एक्सप्रेस- 07:10 बजे, NZM 18:10 बजे
12651 तमिलनाडु संपर्क क्रांति- 08:25 बजे, NZM 18:35 बजे
12707 आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति- 08:25 बजे, NZM 18:35 बजे
12641 थिरुक्कुरल SF एक्सप्रेस- 08:25 बजे, NZM 18:35 बजे
12687 मदुरै-चंडीगढ़ SF एक्सप्रेस- 09:40 बजे, NZM 21:35 बजे
12721 दक्षिण SF एक्सप्रेस- 17:15 बजे, NZM 03:40 बजे
12779 गोवा एक्सप्रेस- 19:20 बजे, NZM 06:25 बजे
12409 रायगढ़-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना- 19:35 बजे, NZM 05:00 बजे
12405 भुसावल-हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना- 19:35 बजे, NZM 05:00 बजे
12171 मुंबई LTT-हजरत निजामुद्दीन AC SF- 20:40 बजे, NZM 06:40 बजे
22691 बेंगलुरु-हजरत निजामुद्दीन राजधानी- 21:00 बजे, NZM 05:30 बजे
12155 शान-ए-भोपाल SF एक्सप्रेस- 22:58 बजे, NZM 07:50 बजे
12649 कर्नाटक संपर्क क्रांति- 23:20 बजे, NZM 08:10 बजे
12192 श्रीधाम SF एक्सप्रेस- 23:55 बजे, NZM 12:00 बजे
भोपाल जंक्शन से नई दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनें
12215 नांदेड़-अमृतसर AC SF एक्सप्रेस- भोपाल से 00:12 बजे, नई दिल्ली 11:55 बजे
22685 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस- 00:12 बजे, नई दिल्ली 11:55 बजे
12485 नांदेड़-श्री गंगानगर SF एक्सप्रेस- 00:30 बजे, नई दिल्ली 10:10 बजे
22709 नांदेड़-अमृतसर साप्ताहिक SF एक्सप्रेस- 00:30 बजे, नई दिल्ली 10:10 बजे
12421 नांदेड़-अमृतसर SF एक्सप्रेस- 00:30 बजे, नई दिल्ली 10:10 बजे
12439 नांदेड़-श्री गंगानगर SF एक्सप्रेस- 00:30 बजे, नई दिल्ली 10:10 बजे
12441 बिलासपुर-नई दिल्ली राजधानी- 02:15 बजे, नई दिल्ली 10:40 बजे
12715 सचखंड एक्सप्रेस- 02:40 बजे, नई दिल्ली 13:05 बजे
12625 केरला एक्सप्रेस- 03:55 बजे, नई दिल्ली 13:30 बजे
11077 झेलम एक्सप्रेस- 08:55 बजे, नई दिल्ली 21:20 बजे
16787 नवयुग एक्सप्रेस- 09:10 बजे, नई दिल्ली 20:55 बजे
16031 अंडमान एक्सप्रेस- 09:10 बजे, नई दिल्ली 20:55 बजे
16317 हिमसागर एक्सप्रेस- 09:10 बजे, नई दिल्ली 20:55 बजे
12137 पंजाब मेल- 09:50 बजे, नई दिल्ली 21:25 बजे
12403 पूरी-नई दिल्ली SF एक्सप्रेस- 13:45 बजे, नई दिल्ली 00:10 बजे
12001 रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी- 15:25 बजे, नई दिल्ली 23:50 बजे
11057 मुंबई CSMT-अमृतसर एक्सप्रेस- 15:35 बजे, नई दिल्ली 03:40 बजे
12919 मालवा SF एक्सप्रेस- 17:30 बजे, नई दिल्ली 04:15 बजे
12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस- 18:45 बजे, नई दिल्ली 05:10 बजे
12621 तमिलनाडु SF एक्सप्रेस- 20:20 बजे, नई दिल्ली 06:30 बजे
20805 आंध्र प्रदेश राजधानी- 20:30 बजे, नई दिल्ली 05:40 बजे
22455 साई नगर शिरडी-कालका SF एक्सप्रेस- 20:40 बजे, नई दिल्ली 06:55 बजे
12723 तेलंगाना एक्सप्रेस- 21:55 बजे, नई दिल्ली 07:40 बजे
12627 कर्नाटक एक्सप्रेस- 23:35 बजे, नई दिल्ली 09:00 बजे
रानी कमलापति से दिल्ली के लिए ट्रेनें
22709 हैदराबाद-नांदेड़-अमृतसर साप्ताहिक SF एक्सप्रेस- RKMP 00:08 बजे, NDLS 10:10 बजे
12751 नांदेड़-अमृतसर सचखंड एक्सप्रेस- 00:20 बजे, NDLS 10:10 बजे
17363 हुब्बली-योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक एक्सप्रेस- 00:50 बजे, NZM 14:30 बजे
07363 हुब्बली-योग नगरी ऋषिकेश स्पेशल- 00:50 बजे, NZM 14:30 बजे
12285 सिकंदराबाद-हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस- 02:12 बजे, NZM 10:40 बजे
20657 हुब्बली-हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट- 02:12 बजे, NZM 10:40 बजे
12269 चेन्नई-हजरत निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस- 02:12 बजे, NZM 10:40 बजे
20171 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत एक्सप्रेस- 05:40 बजे, NZM 13:16 बजे
18237 छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस- 05:53 बजे, NZM 19:50 बजे
11077 झेलम एक्सप्रेस- 08:30 बजे, NDLS 21:20 बजे
12137 पंजाब मेल- 09:30 बजे, NDLS 21:25 बजे
11057 मुंबई CSMT-अमृतसर एक्सप्रेस- 14:50 बजे, NDLS 03:30 बजे
12001 रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी- 15:10 बजे, NDLS 23:50 बजे
12721 दक्षिण SF एक्सप्रेस- 16:55 बजे, NZM 03:40 बजे
12615 ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस- 18:20 बजे, NZM 04:40 बजे
12213 यशवंतपुर-नई दिल्ली राजधानी- 22:10 बजे, NDLS 07:35 बजे
12155 शान-ए-भोपाल SF एक्सप्रेस- 22:40 बजे, NZM 07:50 बजे
22705 तिरुपति-जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस- 23:10 बजे, DSJ 08:30 बजे
12192 श्रीधाम SF एक्सप्रेस- 23:35 बजे, NZM 12:00 बजे
खास बात ये है कि भोपाल से दिल्ली के लिए यात्रियों के पास सुबह, दोपहर, शाम और रात-हर समय ट्रेन का विकल्प मौजूद है. इसमें यात्री राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, संपर्क क्रांति, सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों अपनी सुविधा और गंतव्य स्टेशन के हिसाब से चुन सकते हैं.
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