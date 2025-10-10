Diwali-Chhath Special Trains: दीवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्‍कत ये है कि रेगुलर ट्रेनें फुल हैं. टिकट के लिए मारामारी वाली स्थिति है. एक विकल्‍प बचता है- तत्‍काल टिकट का, लेकिन वहां भी विंडो खुलते ही कुछ सेकेंड्स में सीटें भर जा रही हैं. मोबाइल या लैपटॉप पर ऑनलाइन टिकट काटने की तमाम तेजी और कोशिशें... सबकुछ फेल हो रही हैं. ऐसे में परेशानी काफी बढ़ गई है. रेलवे ने अलग-अलग रूट्स में फेस्टिवल स्‍पेशल कई ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन ज्‍यादातर लोग जानकारी के अभाव में फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.

यहां हम एक साथ 90 से ज्‍यादा ट्रेनों की लिस्‍ट दे रहे हैं. आप अपने रूट की ट्रेनों की डिटेल और सीटों की उपलब्‍धता चेक कर सकते हैं.

कई ट्रेनों के बदल गए प्‍लेटफॉर्म

दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए आप भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सफर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दें. आपकी ट्रेन अब उसी पुराने प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी. रेलवे ने 17 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म अस्थायी रूप से बदल दिए हैं. ये बदलाव 5 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. पूरी जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.