नए साल का जश्न होगा खास, दिल्ली से वैष्णो देवी और वाराणसी के लिए चलेगी स्पेशल सुपरफस्ट ट्रेन

New Year 2026 Special नए साल के मौके पर अगर आप वैष्णो देवी (Vaishno Devi) और काशी विश्वनाथ (Kashi Vishwanath Temple) जाने की योजना बना रहें हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. रेलवे ने यात्रियों सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा और बनारस के लिए दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 04081/04082 दिल्ली- श्री माता वैष्णो देवी कटरा- दिल्ली 27 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच 6 ट्रिप लगाएगी. यह ट्रेन दिल्ली से 27 दिसंबर को शुरू होगी जबकि श्री माता वैष्णो देवी कटरा से 28 दिसंबर को चलेगी. इसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच रहेंगे.
यह ट्रेन नई दिल्ली से रात 11:45 बजे चलकर 12:58 बजे पानीपत, 1:50 बजे कुरुक्षेत्र जंक्शन, 2:30 बजे अंबाला कैंट, सुबह 4:15 बजे लुधियाना जंक्शन, 5:22 जालंधर कैंट, 7:15 बजे पठानकोट कैंट, 9:15 बजे जम्मू तवी, 11:08 बजे मार्टयर कैप्टेन तुषार महाजन होते हुए दोपहर 12 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन रात 9:20 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चलकर 9:48 बजे मार्टयर कैप्टेन तुषार महाजन, 11:00 बजे जम्मू तवी, 12:45 बजे पठानकोट कैंट, 02:45 जालंधर कैंट, 03:45 बजे लुधियाना कैंट, 5:40 बजे अंबाला कैंट, सुबह 06:25 बजे कुरुक्षेत्र जंक्शन, 07:25 बजे पानीपत, 10:00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
दिल्ली से वाराणसी के बीच ट्रेन
ट्रेन संख्या 04024/04023 दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली ) से वाराणसी - दिल्ली जंक्शन सुपरफस्ट स्पेशल रात 7:25 बजे दिल्ली से चलकर 8:03 बजे गाजियाबाद, 10:25 बजे मुरादाबाद, 3:30 बजे लखनऊ, 4:55 बजे रायबरेली, 6:35 बजे मां बेल्हा देवी धाम होते हुए सुबह 9:40 बजे वाराणसी पहुंचेगी.वापसी में ट्रेन शाम 6:35 बजे वाराणसी से चलकर 8:20 बजे मां बेल्हा देवी धाम, 9:58 बजे रायबरेली जंक्शन, 12:10 बजे लखनऊ, 5:17 बजे मुरादाबाद 8:00 बजे गाजियाबाद होते हुए सुबह 8:50 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी. यह ट्रेन कुल 6 ट्रिप्स लगाएगी जिसमें जनरल, स्लीपर और एसी कोच होंगे.
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नए साल के मौके बड़ी संख्या में लोग वाराणसी और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाह रहें हैं. ऐसे में यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाया जा रहा है ताकि लोगों को यात्रा में सुविधा मिल सके. अगर अन्य रूट पर भी जरूरत पड़ेगी तो स्पेशल या ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं