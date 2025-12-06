इंडिगो संकट: रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, रेलवे चला रही 89 स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरी डिटेल

इंडिगो एयरलाइंस में हो रही दिक्कतों और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है. रेलवे ने अगले तीन दिनों में 89 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी हो. दरअसल इस समय अलग-अलग रेल जोन की ओर से कई स्‍पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि कई रेगुलर ट्रेनों में एसी और नॉन-एसी बोगियां जोड़ी गई हैं. वहीं, कई ट्रेनें अतिरिक्‍त फेरे भी लगा रही हैं.

ये विशेष ट्रेनें आज, 6 दिसंबर से ही अलग-अलग रेलवे जोनों में चलनी शुरू हो गई हैं. इस पहल से उन हजारों यात्रियों को सुविधा मिलेगी जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं या जो सर्दियों की छुट्टियों के चलते यात्रा कर रहे हैं.

किस जोन में कितनी और कहां-कहां चलेंगी ट्रेनें?

सेंट्रल रेलवे

सेंट्रल रेलवे 14 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जो 6 से 12 दिसंबर के बीच चलेंगी. इसमें पुणे-बेंगलुरु, पुणे-निज़ामुद्दीन, लोकमान्य तिलक टर्मिनल (LTT)-मडगाँव, सीएसएमटी-निज़ामुद्दीन, LTT-लखनऊ, नागपुर-सीएसएमटी, गोरखपुर-LTT, और बिलासपुर-LTT शामिल हैं.

ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न रेलवे

ईस्टर्न रेलवे: हावड़ा और सियालदह से स्पेशल ट्रेनें 6 से 9 दिसंबर तक चलेंगी. प्रमुख रूट हावड़ा-नई दिल्ली और सियालदह-LTT हैं.

साउथ ईस्टर्न रेलवे

ये ट्रेनें 6, 7, 8 और 9 दिसंबर को चलेंगी. मुख्य रूट संतरागाछी-यलहंका, हावड़ा-सीएसएमटी, और चेरलापल्ली-शालीमार हैं.

साउथ सेंट्रल रेलवे

आज, 6 दिसंबर चेरलापल्ली-शालीमार, सिकंदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-मुंबई LTT के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं.

वेस्टर्न रेलवे

वेस्टर्न जोन 7 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिनके 50 से ज्यादा फेरे लगेंगे. बुकिंग 6 दिसंबर से शुरू हो गई है. प्रमुख रूटों में मुंबई सेंट्रल-भिवानी (सप्ताह में दो बार), मुंबई-शकूर बस्ती (मंगलवार और शुक्रवार को छोड़कर प्रतिदिन), और बांद्रा-दुर्गापुरा शामिल हैं.

उत्तर भारत के लिए विशेष सेवाएं