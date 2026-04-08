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दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, जरूरत पड़ने पर इन नंबर पर करें कॉल

Delhi Water Supply: दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, 8 और 9 अप्रैल को राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. आइए जानते हैं इस बारे में-

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दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल पानी की सप्लाई रहेगी प्रभावित, जरूरत पड़ने पर इन नंबर पर करें कॉल
Delhi News: दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल नहीं आएगा पानी

Delhi News: अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपको आज और कल यानी 8 और 9 अप्रैल को पानी की कमी से जूझना पड़ सकता है. दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया है कि 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. आइए जानते हैं इस बारे में- 

क्यों प्रभावित होगी पानी की सप्लाई?

दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार, यह समस्या अंडरग्राउंड रिजर्वायर (UGR) और बूस्टर पंपिंग स्टेशनों की सालाना सफाई (फ्लशिंग प्रोग्राम) के कारण हो रही है. यह एक नियमित प्रक्रिया है, जिससे पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है. हालांकि, इस दौरान कुछ समय के लिए सप्लाई बंद या धीमी करनी पड़ती है.

8 अप्रैल को इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

आज यानी 8 अप्रैल को सुल्तानपुरी (80 गज), सेक्टर‑3, पॉकेट‑H और सेक्टर‑33, रोहिणी, हरिजन बस्ती,निजामपुर गांव, इंद्रा झील कॉलोनी, गढ़ी रंधाला गांव, सेक्टर‑3, पॉकेट‑F और सेक्टर‑25, रोहिणी में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी.

9 अप्रैल को इन क्षेत्रों पर असर

वहीं, कल यानी 9 अप्रैल को सुल्तानपुरी (80 गज), हरिजन बस्ती, इंद्रा झील कॉलोनी सेक्टर‑4, पॉकेट B‑6 और B‑8, रोहिणी, अवंतिका एन्क्लेव, माजरा गांव और आसपास के क्षेत्र, किराड़ी गांव, प्रेम नगर, अमन विहार, निठारी गांव, मुबारकपुर और कराला गांव में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ सकता है.

क्या करें लोग?

दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से पर्याप्त मात्रा में पानी स्टोर कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो. हालांकि, जरूरत पड़ने पर पानी के टैंकर भी उपलब्ध रहेंगे.

इन नंबर पर करें कॉल 

पानी की जरूरत महसूस होने पर आप 

  • टोल फ्री नंबर: 1916
  • अन्य नंबर: 23527679, 23538495
  • मंगोलपुरी OHT: 27294132, 27915531

पर संपर्क कर सकते हैं. 

हालांकि यह असुविधा अस्थायी है, लेकिन सही तैयारी करके इससे बचा जा सकता है. दिल्ली जल बोर्ड का यह फ्लशिंग प्रोग्राम पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है. इसलिए लोग थोड़ा सहयोग करें और अपनी जरूरत के अनुसार पहले से पानी जमा कर लें, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर कम पड़े.

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