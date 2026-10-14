दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल ट्रेन के टाइम का ऐलान, कानपुर-अलीगढ़, प्रयागराज-बक्सर से गुजरेगी, जानें रूट, स्टॉपेज और किराया

Delhi Patna Festival Special Trains: दिवाली और छठ त्योहार के मौके पर बिहार जाने वाले यात्रियों की सफर अब बेहद आसान होने वाली है. दरअसल, बिहार और यूपी रूट पर भारी भीड़ और सामान्य ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट फूल होने की वजह से भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली और पटना के बीच 16 कोच वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेन दोनों दिशाओं में कुल 18-18 फेरे लगाएगी. 16 अक्टूबर 2026 से इसका परिचालन शुरू होगा. यह हाईस्पीड ट्रेन अलीगढ़, कानपुर, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और बक्सर होते हुए मात्र 11 घंटे 5 मिनट में अपना सफर पूरा करेगी. इस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव चेयर 4695 और एसी चेयर का किराया 2615 रुपये है.

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन अक्टूबर और नवंबर महीने में निर्धारित तारीखओं पर दोनों दिशाओं में कुल 18-18 फेरे लगाएगी.

परिचालन की तारीख और शेड्यूल ( Delhi Patna Vande Bharat Festival Special Trains)

ट्रेन संख्या 02252 नई दिल्ली पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल

यह ट्रेन 16 अक्टूबर 2026 को पहली बार चलेगी.

इसके बाद 21 अक्टूबर से 25 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शनिवार को इसका नियमित परिचालन होगा.

ट्रेन संख्या 02251 पटना नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल

यह वापसी ट्रेन 17 और 19 अक्टूबर 2026 को चलाई जाएगी.

इसके बाद 22 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और रविवार को चलेगी. ट्रेन No. 02252 का टाइम टेबल और रूट

सुबह 8:35 बजे नई दिल्ली से यह ट्रेन खुलेगी.

सुबह 10:21 बजे अलीगढ़,

दोपहर 1:30 बजे कानपुर सेंट्रल,

दोपहर 3:45 बजे प्रयागराज,

शाम 6:00 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन,

शाम 7:26 बजे बक्सर

रात 8:10 बजे आरा पहुंचेगी.

रात 9:30 बजे : पटना जंक्शन पर पहुंचेगी

ट्रेन नंबर 02251 की पटना से रवानगी का शेड्यूल

सुबह 10:00 बजे प्रस्थान करेगी.

सुबह 10:38 बजे आरा

11:25 बजे बक्सर

दोपहर 1:10 बजे पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन

दोपहर 3:35 बजे प्रयागराज

शाम 5:50 बजे कानपुर सेंट्रल

रात 8:53 बजे अलीगढ़ पहुंचेगी.

रात 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.

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यह वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच की दूरी को मात्र लगभग 11 घंटे 5 मिनट में तय करेगी, जिससे यात्रियों का कीमती समय बचेगा. वहीं, त्योहारों के सीजन में जब नियमित ट्रेनों में जगह मिलना मुश्किल होता है, तब 16 कोच वाली इस हाईस्पीड ट्रेन के चलने से हजारों अतिरिक्त यात्रियों को कंफर्म सीट का विकल्प मिलेगा.

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