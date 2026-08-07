Delhi NCR Traffic Alert : दिल्ली-NCR में जोरदार बारिश, ऑफिस से घर जाने वालों के लिए मुश्किल, कई इलाकों में पानी भरा, जान लें ट्रैफिक अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है, जबकि गुरुग्राम के दिल्ली-जयपुर रोड पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है. वहीं, दिल्ली के छतरपुर फार्म इलाके में जलभराव की स्थिति बन गई है.
मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बीच दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों को भारी ट्रैफिक और लंबी देरी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में सफर पर निकलने से पहले ट्रैफिक और जलभराव की ताजा स्थिति जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. यहां जानें कैसा है दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक का हाल...
दिल्ली के छतरपुर में लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हुआ। वीडियो छतरपुर फार्म से है। pic.twitter.com/UL4xMu1uaT— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
आज हुई भारी बारिश के बाद छतरपुर फार्म क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई है. कई सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि लोगों को जलभराव वाले इलाकों से बचकर गुजरने की सलाह दी गई है.
ग्रेटर-नोएडा एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी
#WATCH उत्तर प्रदेश: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम लगा। pic.twitter.com/qj9SzcU7Or— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. कई स्थानों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से लोगों को जाम जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. अगर आप भी इस रुट से ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में समय से ऑफिस से निकलें या फिर कोई अन्य विकल्प की तलाश करें.
गुरुग्राम में भी बारिश का दिख रहा है असर
#WATCH हरियाणा: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद गुरुग्राम में दिल्ली-जयपुर रोड पर ट्रैफिक जाम लगा। pic.twitter.com/pkTfkzItf0— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 7, 2026
दिल्ली-एनसीआर में हुई भारी बारिश का असर गुरुग्राम में भी देखने को मिल रहा है. दिल्ली-जयपुर रोड पर कई स्थानों पर ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित है और वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. जलभराव और धीमी रफ्तार के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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