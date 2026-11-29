संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्वजनिक खर्च में बचत के उद्देश्य से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने लुटियंस दिल्ली के 700 अंधेरे स्थानों (डार्क स्पॉट्स) को रोशन करने की योजना तैयार की है. इस परियोजना के तहत नई एलईडी लाइटें खरीदने के बजाय पहले से मौजूद स्मार्ट एलईडी फिटिंग का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा. इस परियोजना के तहत 700 स्थानों पर नए बिजली के खंभे लगाने के साथ जरूरी विद्युत ढांचा तैयार किया जाएगा.

NDMC कैसे करेगी काम

एनडीएमसी क्षेत्र में ऐसे कई स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होने के बावजूद पर्याप्त रोशनी नहीं मिल पाती, जिससे रात के समय पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को असुविधा होती है. जिन स्थानों पर मौजूदा स्मार्ट एलईडी फिटिंग की आवश्यकता नहीं है या जहां इनका बेहतर उपयोग संभव है, वहां से इन्हें हटाकर नए चिह्नित 700 स्थानों पर लगाया जाएगा. इन स्थानों पर नए बिजली के खंभे लगाने के साथ जरूरी विद्युत ढांचा तैयार किया जाएगा. इसके लिए सड़क और फुटपाथ की खुदाई होगी तथा काम पूरा होने के बाद इनकी मरम्मत भी की जाएगी.

बजट और निविदा की जानकारी

एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, परियोजना को लेकर वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है. एनडीएमसी काउंसिल ने पूरी परियोजना के लिए 18.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी और व्यय स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है. विद्युत कार्यों के लिए जारी निविदा की अनुमानित लागत 7.88 करोड़ रुपये तय की गई है, जबकि शेष राशि सड़क व फुटपाथ की खुदाई और मरम्मत से जुड़े कार्यों पर खर्च की जाएगी. उपयोग से जहां एक ओर नई खरीद पर होने वाला खर्च बचेगा, वहीं दूसरी ओर रात में लुटियंस दिल्ली के इलाकों में रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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