दिल्ली के शाहदरा से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है.एक ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में भीषण आग लगने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं दो लोग घायल हुए हैं. उनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यह हादसा शाहदरा जिला के फर्श बाजार थाना क्षेत्र में देर रात हुआ. इस हादसे से इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने से सही कारणों का पता लगा रही है.

ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में आग लगने से 4 लोगों की मौत

फर्श बाजार इलाके के विश्वास नगर के एक मकान में देर रात एक ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में भीषण आग लगते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. सुबह करीब 4 बजे फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

आग की चपेट में आए पास सो रहे लोग

डीसीपी राजेन्द्र प्रसाद मीणा ने बताया कि जिस जगह पर आग लगी, वहां ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट था. जिस समय उसमें आग लगी, वहां छह लोग सो रहे थे. आग की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं. इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है.

ये बी पढ़ें-मुजफ्फरपुर में दौड़ती बस बनी आग का गोला, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे 50 यात्री