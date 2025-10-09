नोएडा में 1111 नंबर वाली Defender ने मचाया बवाल, जानें कैसे और कितने में मिलते हैं ये VIP नंबर

यूपी के नोएडा में एक डिफेंडर कार ने जमकर बवाल मचाया, इस तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी और एक मोटरसाइकिल चालक भी इसकी चपेट में आ गया. ये पूरा मामला गुलशन मॉल तिराहे का है. इस पूरी घटना में डिफेंडर कार के अलावा उसकी नंबर प्लेट की खूब चर्चा हो रही है. इस गाड़ी का नंबर 1111 था, जो कि एक वीआईपी नंबर है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये वीआईपी नंबर मिलता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं.

किसे मिलता है वीआईपी नंबर?

कई लोगों के मन में ऐसे नंबर देखकर यही ख्याल आता है कि जरूर किसी बड़े सेलिब्रिटी को ही ये नंबर मिलते होंगे. आपने भी कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा, लेकिन ये बात सही नहीं है. इन नंबरों को आम भाषा में भले ही वीआईपी नंबर कहा जाता हो, लेकिन इसके लिए फैंसी नंबर का टर्म इस्तेमाल होता है. ये फैंसी नंबर किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं.

नंबर प्लेट कैसे मिलती है?

आमतौर पर जब आप कोई कार खरीदते हैं और इसके लिए आरटीओ फीस भरी जाती है तो आपको खुद ही एक नंबर मिल जाता है. आरटीओ की तरफ से ये नंबर जारी किए जाते हैं. अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कोई अच्छा नंबर भी मिल सकता है. जैसे- 7776, 0011, 1101 या फिर 1010... यानी इस केस में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है.

कहां मिलते हैं फैंसी नंबर?

फैंसी या फिर वीआईपी नंबर पाने के लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं.

सबसे पहले parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा

यहां Online Services में जाने के बाद Fancy Number Booking पर क्लिक करें

इसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम और आरटीओ का कोड डालना होगा

यहां आप वो नंबर सर्च कर सकते हैं, जिसे आपको लेना है

आप यहां उन नंबरों की लिस्ट भी देख सकते हैं, जो आपके आरटीओ में अवेलेबल हैं

यहां नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको फीस भरनी होगी और फिर आपको एक कोड मिलेगा, जिसे आप अपने शोरूम सेल्समैन को दे सकते हैं.

कितनी लगती है फीस?

1111, 0000, 0001, 7777 या फिर 0007 जैसे फैंसी नंबरों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है. इनका चार्ज दो लाख रुपये से लेकर पांच या सात लाख रुपये तक हो सकता है. अगर आपको अपनी पसंद के दूसरे नंबर चाहिए तो इनकी फीस 5 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकती है. वेबसाइट पर नंबर के साथ उसकी फीस भी आपको दिख जाएगी, जो नंबर आपने चुना है, उसकी फीस भी आपको वहीं भरनी होगी. जिसके बाद इसकी रिसीप्ट मिल जाएगी.

