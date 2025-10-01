सरकारी कर्मचारियों को दशहरे-दिवाली का तोहफा, जानिए DA बढ़ने से अब कितनी मिलेगी सैलरी...

- केंद्र सरकार ने दशहरे और दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के DA में 3% की वृद्धि की है
- यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हुई है, जिससे अक्टूबर में वेतन में सुधार होगा
- महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हुआ है, जो बेसिक सैलरी पर निर्भर करेगा
दशहरे और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए में बढ़ोतरी करके शानदार तोहफा दिया है. इस फैसले के बाद वेतन और पेंशन में अहम बदलाव हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई है, जिसका मतलब कर्मचारियों को त्योहारी सीजन से ठीक पहले, अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ मासिक वेतन और तीन महीने का बकाया मिलेगा.
डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में कितना अंतर आया है, इसे सैलरी के अलग-अलग लेवल से समझते हैं.
3% DA में बढ़ोतरी के बाद मासिक वेतन में बदलाव
महंगाई भत्ते में 3% के इजाफे के बाद दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. कर्मचारियों की मासिक सैलरी में यह इजाफा सीधे उनके बेसिक पे पर डिपेंड करेगा.
|सैलरी लेवल
|बेसिक सैलरी (₹)
|पहले DA (₹)
|अब DA (₹)
|सैलरी में इजाफा (मासिक) (₹)
|न्यूनतम
|18,000
|9,900
|10,440
|540
|मध्यम
|30,000
|16,500
|17,400
|900
|उच्च
|50,000
|27,500
|29,000
|1,500
|उच्चतम
|60,000
|33,000
|34,800
|1,800
पेंशनभोगियों को भी मिली बड़ी राहत
महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा फायदा पेंशनभोगियों को भी मिला है.
|पेंशन (₹)
|पहले DA (₹)
|अब DA (₹)
|मासिक पेंशन में बढ़ोतरी (₹)
|9,000
|4,950
|5,220
|270
|25,000
|13,750
|14,500
|750
दिवाली से पहले बकाये (Arrears) का तोहफा
यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीन महीनों का बकाया भी मिलेगा.
|मूल वेतन (₹)
|मासिक बढ़ोतरी (₹)
|3 महीने का बकाया (₹)
|18,000
|540
|1,620
|30,000
|900
|2,700
|60,000
|1,800
|5,400
