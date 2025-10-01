सरकारी कर्मचारियों को दशहरे-दिवाली का तोहफा, जानिए DA बढ़ने से अब कितनी मिलेगी सैलरी...

दशहरे और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए में बढ़ोतरी करके शानदार तोहफा दिया है. इस फैसले के बाद वेतन और पेंशन में अहम बदलाव हो गया है. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई है, जिसका मतलब कर्मचारियों को त्योहारी सीजन से ठीक पहले, अक्टूबर की सैलरी में बढ़ा हुआ मासिक वेतन और तीन महीने का बकाया मिलेगा.

डीए में बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में कितना अंतर आया है, इसे सैलरी के अलग-अलग लेवल से समझते हैं.

3% DA में बढ़ोतरी के बाद मासिक वेतन में बदलाव

महंगाई भत्ते में 3% के इजाफे के बाद दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है. कर्मचारियों की मासिक सैलरी में यह इजाफा सीधे उनके बेसिक पे पर डिपेंड करेगा.

सैलरी लेवल बेसिक सैलरी (₹) पहले DA (₹) अब DA (₹) सैलरी में इजाफा (मासिक) (₹) न्यूनतम 18,000 9,900 10,440 540 मध्यम 30,000 16,500 17,400 900 उच्च 50,000 27,500 29,000 1,500 उच्चतम 60,000 33,000 34,800 1,800

पेंशनभोगियों को भी मिली बड़ी राहत

महंगाई राहत में भी 3% की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा फायदा पेंशनभोगियों को भी मिला है.

पेंशन (₹) पहले DA (₹) अब DA (₹) मासिक पेंशन में बढ़ोतरी (₹) 9,000 4,950 5,220 270 25,000 13,750 14,500 750

दिवाली से पहले बकाये (Arrears) का तोहफा

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू हुई है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीन महीनों का बकाया भी मिलेगा.