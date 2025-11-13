Govt Hikes DA: देशभर के सरकारी कर्मियों को समय-समय पर वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार रहता है. केंद्र और राज्‍य की सरकारें समय-समय पर सैलरी और डीए में बढ़ोतरी का ऐलान भी करती है. पिछले दिनों केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और केंद्रीय कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता लागू भी हो गया. वहीं केंद्र के बाद कुछ राज्‍य की सरकारों ने भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया. अब दक्षिण भारत के एक और राज्‍य ने ऐसा किया है. गुरुवार को तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया.

अब कितना हो गया महंगाई भत्ता?

तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एमके स्‍टालिन (MK Stalin) ने सरकारी कर्मियों और शिक्षकों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया. इनका महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है. इसी के साथ तमिलनाडु के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता, केंद्र सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते के बराबर हो गया है.

तमिलनाडु के करीब 16 लाख सरकारी कर्मियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा. बताया गया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर 1,829 करोड़ का अतिरिक्‍त भार बढ़ेगा.

इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया था.

केंद्र के बाद बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दीपावली और छठ से पहले बड़ा तोहफा दिया था. सरकार ने महंगाई भत्ता/राहत दर 55% से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का ऐलान किया था. नई दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी.

बीते महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की थी. राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में तीन फीसद का इजाफा करने का फैसला लिया गया .अब महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 फीसद हो गया है.