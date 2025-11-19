विज्ञापन
बिटकॉइन में ये तेज गिरावट बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच आई है, जिसमें ब्याज दर नीति को लेकर नए सिरे से चिंताएं और सट्टा बाजारों (speculative markets) में उच्च मूल्यांकन (stretched valuations) शामिल हैं.

Bitcoin News: बिटकॉइन ने लगाया गोता, इस साल जितना ऊपर उठा, उससे ज्‍यादा नीचे गिरा

डिजिटल संपत्ति बाजार (Digital-asset world) में सेंटिमेंट को झटका देते हुए, सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन (Bitcoin) $90,000 के स्तर से नीचे गिर गई है. इस गिरावट ने क्रिप्टोकरेंसी की 2025 की अब तक की सारी बढ़त को खत्म कर दिया है, जो यह दर्शाता है कि क्रिप्टो बाजार एक बार फिर 'क्रिप्टो विंटर' की ओर बढ़ रहा है. मंगलवार को बिटकॉइन में 2.8% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे अक्टूबर की शुरुआत में बनाए गए $126,000 से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर से इसकी गिरावट और भी गहरी हो गई.

इससे पहले बिटकॉइन ने $90,000 के स्तर से नीचे तब कारोबार किया था, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार शुल्क (trade tariffs) की अपनी शुरुआती योजना से वैश्विक वित्तीय बाजारों को हिला दिया था. हालांकि, न्यूयॉर्क में सुबह 8:30 बजे यह कुछ नुकसान से उबरकर $91,137 के आसपास कारोबार कर रहा था.

क्‍यों आई बिटकॉइन में गिरावट?

बिटकॉइन में ये तेज गिरावट बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच आई है, जिसमें ब्याज दर नीति को लेकर नए सिरे से चिंताएं और सट्टा बाजारों (speculative markets) में उच्च मूल्यांकन (stretched valuations) शामिल हैं.

ब्याज दर पर अनिश्चितता: निवेशक इस बात का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) द्वारा दिसंबर में ब्याज दर में कटौती की कितनी संभावना है. कटौती की उम्मीदें फीकी पड़ने से जोखिम उठाने की भूख (Risk Appetite) कम हो गई है, जिससे बिटकॉइन और अधिक गिरावट के प्रति संवेदनशील हो गया है.

शेयर बाजार में फिसलन: शेयर बाजारों का अपने हालिया उच्च स्तर से फिसलना भी क्रिप्टो बाजार पर नकारात्मक असर डाल रहा है.

सट्टा बाजारों की वैल्‍युएशन: सट्टा बाजारों में बढ़े हुए मूल्यांकन को लेकर ट्रेडर्स सतर्क हैं. निवेश को लेकर उनका सेंटिमेंट भी प्रभावित हुआ है.

क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट?

विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक अब रिस्‍की एसेट्स यानी जोखिम वाली संपत्ति से दूर हो रहे हैं. ऑप्शन ट्रेडर्स अब बिटकॉइन में और भी गहरी गिरावट पर दांव लगा रहे हैं. यदि आर्थिक परिदृश्य में जल्द सुधार नहीं होता है, तो डिजिटल संपत्ति बाजार में यह मंदी की अवधि (क्रिप्टो विंटर) लंबी खिंच सकती है.

