Bitcoin Price Today: क्रिप्टो मार्केट में हड़कंप! लगातार बिकवाली के बीच बिटकॉइन 1 लाख डॉलर से नीचे फिसला

Crypto Market Crash Update: मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन की मौजूदा गिरावट सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की बदलती सोच को भी दिखाती है.

नई दिल्ली:

ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में एक बार फिर जोरदार गिरावट देखने को मिली है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 1 लाख डॉलर के लेवल से नीचे जा चुका है. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बिकवाली ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है. कीमतों में यह गिरावट तब आई है जब रिस्क एसेट्स में बड़े पैमाने पर सेलिंग देखी जा रही है और महंगे वैल्यूएशन को लेकर मार्केट में डर बढ़ा है.

कितनी गिरी बिटकॉइन की कीमत

बिटकॉइन की कीमतें 99,010 डॉलर तक नीचे जाने के बाद 3.7% की गिरावट के साथ 1,01,822 डॉलर पर ट्रेड कर रही थीं. यह जून के बाद का सबसे निचला स्तर है. वहीं, दूसरी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एथेरियम की कीमत भी करीब 6.76% गिरकर 3,331 डॉलर पर पहुंच गई. सोलाना में 3.16% की गिरावट के बाद कीमत 157 डॉलर रही, जबकि एक्सआरपी और डॉजकॉइन की वैल्यू भी नीचे आई हैं.

रिकॉर्ड हाई से 20% से ज्यादा गिर चुका है बिटकॉइन

अक्टूबर की शुरुआत में बिटकॉइन ने 1,26,000 डॉलर का रिकॉर्ड हाई छुआ था. लेकिन अब यह 20% से ज्यादा गिर चुका है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार गिरावट के बाद अब बिटकॉइन ‘बियर मार्केट' के दायरे में आ गया है. यानी निवेशकों का भरोसा फिलहाल कमजोर पड़ता दिख रहा है.

अरबों डॉलर के पोजिशन लिक्विडेट

एनालिटिक्स फर्म CoinGlass के डेटा के मुताबिक, इस हफ्ते की शुरुआत में करीब 1.27 बिलियन डॉलर की लेवरेज्ड क्रिप्टो पोजिशन खत्म हो चुकी हैं. इसमें ज्यादातर लॉन्ग पोजिशन यानी कीमत बढ़ने पर दांव लगाने वाले निवेशकों को नुकसान हुआ है. पिछले 24 घंटों में ही लगभग 2 बिलियन डॉलर की पोजिशन लिक्विडेट हुई हैं, जिससे 4 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा है.

फ्यूचर्स और ऑप्शन मार्केट में भी दहशत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिटकॉइन फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट लगातार घट रहा है. वहीं ऑप्शन ट्रेडर्स अब 80,000 डॉलर के लेवल को टारगेट करते हुए ‘पुट कॉन्ट्रैक्ट्स' के जरिए और गिरावट पर दांव लगा रहे हैं. यानी मार्केट में यह संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन पर दबाव और बढ़ सकता है.

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन की मौजूदा गिरावट सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन नहीं है, बल्कि यह निवेशकों की बदलती सोच को भी दिखाती है. बढ़ते वैल्यूएशन, ग्लोबल इकॉनॉमिक अनसर्टेनिटी और रिस्क एसेट्स से दूरी  ये सभी फैक्टर फिलहाल क्रिप्टो मार्केट को दबाव में रखे हुए हैं.

