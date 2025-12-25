डिजिटल वॉलेट में ₹6,449 करोड़ के बिटकॉइन, लेकिन पासवर्ड भूल गया शख्स, इस बदकिस्मत शख्स की कहानी हिला देगी

डिजिटल होती दुनिया में पासवर्ड की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अगर किसी गलत आदमी के हाथ आपका पासवर्ड लगे तो इंसान जिंदगीभर की कमाई खो बैठता है. ऐसी कहानियां आए दिन सोशल मीडिया पर तैरती रहती है. हम सब कभी न कभी पासवर्ड भूल जाते हैं. यह सामान्य है और अक्सर इसे रिकवर करने का तरीका भी होता है. लेकिन एक शख्स के लिए पासवर्ड भूलना उसकी किस्मत पर जरूरत से ज्यादा ही भारी पड़ गया.

स्टेफन थॉमस ही वह व्यक्ति जो अपने डिजिटल वॉलेट को अनलॉक नहीं कर पा रहा है, जिसमें 7,002 बिटकॉइन हैं. एक अनुमान के मुताबिक आज इनकी कीमत लगभग 777 मिलियन डॉलर (करीब ₹6,500 करोड़) है. उसके पास सिर्फ दो पासवर्ड प्रयास बचे हैं. अगर ये भी गलत हुए, तो हार्डवेयर खुद को हमेशा के लिए मिटा देगा.

कौन है स्टेफन थॉमस?

स्टेफन थॉमस क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया के शुरुआती दिग्गजों में से एक हैं. उन्होंने बिटकॉइन को मेनस्ट्रीम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. वे Ripple के CTO रह चुके हैं और बाद में Coil नामक फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप के CEO और को-फाउंडर बने.

बिटकॉइन से जुड़ाव कैसे हुआ?

साल 2011 में थॉमस ने “What is Bitcoin?” नाम का एनिमेटेड वीडियो बनाया, जो लाखों लोगों के लिए क्रिप्टो समझने का जरिया बन गया. बस फिर क्या था, उन्हें अपने इसी शानदार काम के लिए 7,002 बिटकॉइन मिले. जब उन्हें ये मिले तो उस समय इनकी कीमत लगभग $2,000 थी. उन्होंने इन्हें IronKey नामक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया और पासवर्ड कागज़ पर लिखा, बदकिस्मती देखिए कि वो कागज ही कहीं खो गया.

आज की कीमत और समस्या

आज बिटकॉइन की कीमत भारतीय करेंसी में 77 लाख के आसपास है. यानी उनका स्टैश $777 मिलियन का है. लेकिन IronKey डिवाइस सिर्फ 10 पासवर्ड प्रयास की एक्सेस देता है. थॉमस पहले ही 8 प्रयास कर चुके हैं. अब उनके पास सिर्फ दो मौके हैं.

रिकवरी की कोशिशें और साइबर सुरक्षा

थॉमस ने वर्षों तक पासवर्ड रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम ही रहे. उन्होंने हैकर्स और दोस्तों से मदद ली, लेकिन IronKey की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि कोई सफल नहीं हुआ. हाल ही में साइबर सुरक्षा कंपनी Unciphered ने दावा किया कि वे 200 ट्रिलियन सिम्युलेटेड पासवर्ड प्रयासों से डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं, बिना डेटा मिटाए. उन्होंने थॉमस को मदद की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि पहले से दो टीमों को वादा किया था कि अगर वे सफल हुए तो उन्हें भी हिस्सा मिलेगा.

क्या वॉलेट अनलॉक हुआ?

फिलहाल कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं है कि वॉलेट अनलॉक हुआ या नहीं। अगर हुआ भी है, तो सुरक्षा कारणों से जानकारी गोपनीय रखी गई होगी. थॉमस की कहानी पासवर्ड सुरक्षा और सुरक्षित स्टोरेज के महत्व की सख्त याद दिलाती है. यह दिखाती है कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है. Chainalysis के अनुसार, लगभग $140 बिलियन मूल्य के बिटकॉइन ऐसे वॉलेट्स में फंसे हैं जिनके पासवर्ड खो गए हैं.