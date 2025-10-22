कंफर्म टिकट है पर बदल गया प्लान? बिना कैंसिल किए बाद में सफर कर सकते हैं या नहीं, 90% लोग नहीं जानते रेलवे का ये नियम

Confirm Train Ticket Rules: आज के भागदौड़ वाले समय में ट्रेन में कंफर्म सीट मिल जाना बड़ी बात होती है, खासकर फेस्टिवल सीजन में तो मशक्कत से कंफर्म ट्रेन टिकट बुक हो पाता है. ऐसे में जब किसी वजह से अचानक ट्रैवल का प्लान बदल जाए, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है अब क्या करें? टिकट कैंसिल कराएं या दोबारा नई टिकट बुक करें? ऐसी हालत में ज़्यादातर लोग इसी कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं और बिना सोचे-समझे सीधा टिकट कैंसिल कर देते हैं और कैंसिलेशन चार्ज देकर दोबारा नई टिकट बुक करते हैं. इससे न सिर्फ ज्यादा पैसे खर्च हैं बल्कि कंफर्म सीट भी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है.

बिना कैंसिल किए बदल सकेंगे ट्रैवल डेट?

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब शायद ये झंझट खत्म होने वाला है. अब रेलवे यात्रियों की इस परेशानी का आसान हल निकालने जा रहा है. भारतीय रेलवे एक नए नियम पर काम कर रहा है, जिसके लागू होते ही आप कंफर्म टिकट मिलने के बाद भी, बिना कैंसिल किए अपनी ट्रैवल डेट को बदल सकेंगे.ये सुविधा IRCTC पोर्टल और ऐप से बुक की गई कंफर्म टिकटों पर ही मिलेगी.

आपके पैसे और समय दोनों की होगी बचत

दिलचस्प बात ये है कि ये नियम लाखों यात्रियों के पैसे और समय दोनों बचा सकता है. लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. तो क्या सच में अब प्लान बदलने पर दोबारा टिकट बुक करने की जरूरत नहीं होगी? आइए जानते हैं ये नया नियम क्या है, कैसे काम करेगा और आपको इससे कितना फायदा मिल सकता है...

रेलवे का नया नियम क्या है और कब लागू होगा?

रेलवे मंत्रालय ने बताया है कि जनवरी 2026 से आप अपने कन्फर्म टिकट की ट्रैवल डेट बदल सकते हैं बिना उस टिकट को कैंसिल किए. इसका मतलब यह हुआ कि आपको नया टिकट बुक करने की बजाय पुराने टिकट को जरूरी बदलाव के साथ इस्तेमाल करने का अधिकार मिलेगा. बस यह शर्त होगी कि नई डेट पर सीट उपलब्ध हो और अगर उस डेट पर किराया ज्यादा है तो बढ़ा किराया आपको देना होगा.फिलहाल यदि ट्रेवल डेट बदलना हो तो पहले उसे कैंसिल करना होता है और चार्ज भी कटता है.

यात्रियों को क्या फायदा होगा?

जब प्लान अचानक बदल जाए, तब पहले यात्रियों को टिकट कैंसिल और फिर नया टिकट बुक करना पड़ता था, जिसमें 25 से 50 फीसदी तक चार्ज लग जाता था. नया नियम इन परेशानियों को खत्म कर देगा क्योंकि अब कैंसिलेशन फीस नहीं लगेगी. केवल किराये में बदलाव होने पर अतिरिक्त राशि देना पड़ेगा. इससे समय और पैसा दोनों बचेंगे.

किन मामलों में यह सुविधा मिल पाएगी?

यह सुविधा इन शर्तों के साथ लागू होगी:

टिकट ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट या ऐप से बुक की गई हो.

टिकट की कन्फर्मेशन हो; वेटिंग या टैक्सल टिकट पर यह सुविधा फिलहाल नहीं होगी.

नई डेट पर सीट होनी चाहिए.

अगर नई डेट या ट्रेन में किराया ज्यादा है तो अंतर देना होगा.

अभी क्या है नियम?

आज तक अगर आपने टिकट बदलना चाहा, तो पहले टिकट कैंसिल करना पड़ता था और फिर नया टिकट बुक होता था. इसके साथ बढ़ा हुआ किराया और कैंसिलेशन फीस देना पड़ती थी.

रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिलहाल यह नई सुविधा जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. अगर आपने टिकट बुक कर लिया है लेकिन यात्रा तिथि बदल गयी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आने वाले समय में यह सुविधा आपके काम आएगी. हालांकि तब तक यह अच्छी बात होगी कि आप बदलते प्लान के लिए प्शन पर नजर रखें और टिकट बुकिंग करते समय यह ध्यान दें कि क्या यह सुविधा आने वाला है. समय‑साथ बदलाव आ रहे हैं और रेलवे की यह पहल यात्रियों के लिए राहत देने वाली दिखती है.