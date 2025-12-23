दो राज्यों में बना है ये रेलवे स्टेशन! टिकट लेने के लिए बदलना पड़ता है प्रदेश, जानें ये रोचक तथ्य

Bhawani Mandi Railway Station: देश में हर रोज लाखों लोग रेल यात्रा करते हैं, रेल मंत्रालय यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधा देता है. क्या आप जानते है कि हमारे भारत में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है. जहां सफर करने के लिए यात्रियों को दो राज्यों में खड़े होकर टिकट लेना पड़ता है. सबसे खास बात ये है कि यहां ट्रेन एक ही स्टेशन पर रुकती है, लेकिन उस ट्रेन में सफर कर रहें यात्रियों को दो राज्यों के बीच में उतरना पड़ता है.

इस रेलवे स्टेशन का नाम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है. जिसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में और आधा हिस्सा राजस्थान में है. तो आइए जानते हैं दो राज्यों में बंटे इस रेलवे स्टेशन के बारे में...

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन के बारे में रोचक तथ्य

मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बने रेलवे स्टेशन का नाम भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, यह स्टेशन मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले और राजस्थान के झालाबाड़ जिले में पड़ता है, बता दें की इस रेलवे स्टेशन पर खड़ी होने वाली ट्रेनों का आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में खड़ा होता है और आधा हिस्सा राजस्थान में खड़ा होता है. इतना ही नहीं इस ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग भी दो अलग -अलग राज्यों में चढ़ते हैं और उतरते भी है.

टिकट लेने के लिए बदलना पड़ता है राज्य

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि यहां के यात्रियों को टिकट लेने के लिए दो राज्यों में खड़ा होना पड़ता है. टिकट काटने वाला कर्मचारी मध्य प्रदेश में बैठता है और टिकट लेने के लिए यात्री जिस खिड़की के पास खड़ा होते हैं, वह हिस्सा राजस्थान में पड़ता है. यह स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और दिन भर में बहुत सारी ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर रुकती है और यहां से गुजरती हैं.

ये भी पढ़ें- अरुणाचल से लेकर गोवा तक, इन राज्यों से भी ज्यादा है BMC का सालाना बजट!

एक कदम बढ़ाते ही दूसरे राज्य में पहुंच जाते है लोग

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की खास बात यह है की आप इस स्टेशन पर खड़े होकर कोई भी बात सोचते-सोचते एक राज्य से दूसरे राज्य में कब पहुंच जाते है आपको पता ही नहीं चलता. यहां के साइन बोर्ड में दोनों तरफ अलग-अलग राज्यों के नाम लिखे गए है.

बोर्ड के सामने में मध्य प्रदेश और पीछे राजस्थान का नाम लिखा गया है. जहां यात्रियों के कदम बढ़ाते ही एक राज्य में खड़े होने वाले यात्री दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं. यात्रियों को जानकारी के लिए स्टेशन पर रस्सी बांधी गयी है. जिसके कारण एक स्टेशन दो राज्यों में बंट जाता है.

रेलवे स्टेशन में प्रवेश और निकासी द्वार

भवानी मंडी रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार और निकासी द्वार भी दो राज्यों में बना है. यहां से यात्रा करने के लिए जाते हैं तो उन्हें राजस्थान से होकर अंदर जाना पड़ता है और यात्रियों को निकलने के लिए मध्य प्रदेश में बने द्वार से होकर गुजरना पड़ता है.

ये भी पढ़ें- अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट