दिल्ली और इसके आसपास आज रात नहीं होंगे ट्रेन रिजर्वेशन, वजह जान तुरंत निपटा लें काम

देशभर में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम दिल्‍ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्‍नई और गुवाहाटी जैसे पांच बड़े शहरों से संचालित होता है. इनमें से दिल्ली पीआरएस से नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से की ट्रेनों की चार्टिंग, रिजर्वेशन और पूछताछ होती है.

दिल्ली और इसके आसपास आज रात नहीं होंगे ट्रेन रिजर्वेशन, वजह जान तुरंत निपटा लें काम
दिल्‍ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम की सेवाएं रहेंगी बंद.
  • दिल्ली और आसपास के राज्यों से चलने वाली ट्रेनों के रिजर्वेशन 23-24 दिसंबर की रात नहीं होंगे.
  • रात 11:45 बजे से 24 दिसंबर की सुबह 4:15 बजे तक दिल्ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम की सभी सेवाएं बंद रहेंगी.
  • इस अवधि में ऑनलाइन टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस जांच, टिकट कैंसिलेशन, ईडीआर सेवाएं और चार्ट तैयार नहीं होगा.
नई दिल्ली:

दिल्‍ली और इसके आसपास के राज्‍यों से चलने वाली ट्रेनों से रिजर्वेशन कराने वाले ध्यान दें. आप लोग अपने रिजर्वेशन मंगलवार रात से पहले करा लें, क्‍योंकि 23 दिसंबर की रात से लेकर बुधवार सुबह तक दिल्‍ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम (पीआरएस) की सभी सेवाएं बंद रहेंगी. रेलवे के मुताबिक, सेवाएं बंद रहने के दौरान ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी. क्यों कि बहुत ही कम लोग इन सेवाओं का इस्‍तेमाल करते हैं.

दिल्ली पीआरएस सेवाएं 4.30 मिनट तक बंद

क्रिसमस और नया साल आने को है, ऐसे में हर कोई फेस्टिव मूड में नजर आ रहा है. लोग छुट्टी लेकर घरों को जा रहे हैं. इस बीच 23–24 दिसंबर की रात दिल्ली पीआरएस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहने की जानकारी सामने आई है. रात 11:45 बजे से सुबह 4:15 बजे तक पीआरएस सेवाएं बंद रहेंगी. मलब यह कि करीब 4 घंटे 30 मिनट तक ये सेवाएं बंद रहेंगी.

नहीं होगी ऑनलाइन टिकट बुकिंग

इस दौरान पीएनआर स्टेटस की जानकारी, करंट रिजर्वेशन, दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों की ऑनलाइन टिकट बुकिंग, टिकट कैंसिलेशन चार्ट तैयार करना, ईडीआर सेवाएं, टिकट काउंटरों पर पीआरएस रिपोर्ट की सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी. रेलवे के मुताबिक, यह बंदी पीएनआर फाइल कम्प्रेशन की वजह से की जा रही है, ताकि आगे यात्रियों को और बेहतर और तेज सवाओं का लाभ मिल सके.

क्यों बंद रहेंगी पीआरएस सर्विसेज?

बता दें कि देशभर में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्‍टम दिल्‍ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्‍नई और गुवाहाटी जैसे पांच बड़े शहरों से संचालित होता है. इनमें से दिल्ली पीआरएस से नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से की ट्रेनों की चार्टिंग, रिजर्वेशन और पूछताछ होती है. दिल्‍ली में ये सेवाएं बंद रहने के दौरान पीआरएस से जुड़ा कोई काम नहीं होगा.

