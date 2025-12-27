CNG-PNG Price Cut: नए साल पर बड़ी राहत! सस्ती हो सकती है सीएनजी और पीएनजी, ट्रांसपोर्ट और रसोई का खर्च कम होगा

नए साल की शुरुआत आम लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आ सकती है. लगातार बढ़ती सीएनजी (CNG) और पीएनजी (PNG) की कीमतों से परेशान उपभोक्ताओं को अब बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने गैस ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है, जिसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है. माना जा रहा है कि इस बदलाव के बाद नए साल से गैस सस्ती हो सकती है. इसका फायदा CNG व्हीकल चलाने वालों और रसोई में PNG इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा.

क्या है यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम? (What is Unified Tariff System?)

यूनिफाइड टैरिफ सिस्टम का मतलब पूरे देश में गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक समान चार्ज तय करना है. पहले अलग-अलग दूरी के हिसाब से अलग-अलग ट्रांसपोर्ट चार्ज लगते थे, जिससे अलग राज्यों में गैस की कीमतें अलग होती थीं. अब “वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ” के तहत इस सिस्टम को आसान और सस्ता बनाया गया है.

यूनिफाइड टैरिफ में क्या बदलाव हुआ है? (What Changes Have Been Made in the Tariff?)

पहले नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को तीन अलग-अलग टैरिफ जोन में बांटा गया था. दूरी जितनी ज्यादा होती थी, ट्रांसपोर्ट चार्ज उतना ही बढ़ जाता था. अब PNGRB ने इसे सिर्फ दो जोन में बांट दिया है:

300 किलोमीटर तक

300 किलोमीटर से ज्यादा

इस बदलाव का फायदा यह होगा कि ट्रांसपोर्ट चार्ज कम होगा और गैस की लागत घटेगी.

नए ट्रांसपोर्ट चार्ज कितने होंगे? (New Transportation Charges Explained)

300 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट चार्ज: 54 रुपये प्रति MMBTU

300 किलोमीटर से ज्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज: 102.86 रुपये प्रति MMBTU

हालांकि आम उपभोक्ताओं से किसी भी दूरी के लिए 54 रुपये प्रति MMBTU ही वसूला जाएगा. यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है.

CNG और PNG कितनी सस्ती हो सकती है? (How Much Cheaper Will CNG and PNG Be?)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव से CNG की कीमत में करीब 1.25 से 2.50 रुपए प्रति किलो तक की कमी आ सकती है. वहीं PNG के दामों में लगभग 0.90 से 1.80 रुपये प्रति SCM तक राहत मिल सकती है. इसका सीधा फायदा CNG व्हीकल चलाने वालों और रसोई में PNG इस्तेमाल करने वाले लोगों को मिलेगा.

PNGRB का यह फैसला आम आदमी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. ट्रांसपोर्ट चार्ज कम होने से न सिर्फ गैस कंपनियों की लागत घटेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सस्ती सीएनजी और पीएनजी मिल सकेगी. नए साल में यह बदलाव लोगों के घरेलू और ट्रांसपोर्ट खर्च को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.