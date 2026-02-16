विज्ञापन
फरवरी 2026 में Maruti Wagon R पर बड़ा धमाका! मिल रही है 37,500 रुपये तक की सीधी बचत, जानिए कैसे

Maruti Wagon R की शुरुआती कीमत लगभग 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे एंट्री-लेवल सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनाती है.

फरवरी 2026, Maruti Wagon R खरीदने का सबसे अच्छा महीना है. क्योंकि इस महीने Maruti Wagon R पर कुल 37,500 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है. यह ऑफर वैगन आर के सभी वेरिएंट्स पर लागू है, जिससे आपको अपनी पसंद का मॉडल चुनने में आसानी होगी. कंपनी द्वारा दिए जा रहे इस डिस्काउंट में अलग-अलग तरह की छूट शामिल है.

इसमें 10,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर शामिल है, जो सीधे कीमत में राहत देता है. इसके अलावा ग्राहक या तो 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस ले सकते हैं, अगर वे अपनी पुरानी कार बदलकर नई खरीद रहे हैं, या फिर 25,000 रुपये तक का स्क्रैपेज बोनस ले सकते हैं, अगर वे पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं. साथ ही 2,500 रुपये का कॉरपोरेट ऑफर भी दिया जा रहा है, जो कुछ चुनिंदा ग्राहकों पर लागू होता है. इन सभी लाभों को मिलाकर अधिकतम 37,500 रुपये तक की बचत की जा सकती है.

Maruti Wagon R की शुरुआती कीमत लगभग 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है, जो इसे एंट्री-लेवल सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बनाती है. कम कीमत, अच्छा माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट इसे मिडल क्लास परिवारों के लिए बेस्ट कार बनाती हैं. 

क्यों है यह सही समय खरीदने का?
फरवरी में मिल रहा यह ऑफर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो बजट में नई कार खरीदना चाहते हैं. बढ़ती कार कीमतों के बीच इतनी बड़ी छूट मिलना एक अच्छा मौका है. अगर आपके पास पुरानी कार है, तो एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस से और ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है. इसके अलावा कॉरपोरेट ऑफर कुछ ग्राहकों के लिए अतिरिक्त बचत का जरिया बन सकता है.

कुल मिलाकर, Maruti Wagon R इस महीने अपने आकर्षक ऑफर के कारण एक बार फिर चर्चा में है. जो ग्राहक कम कीमत में भरोसेमंद, स्पेसियस और माइलेज देने वाली कार चाहते हैं, उनके लिए फरवरी 2026 का यह ऑफर एक शानदार अवसर साबित हो सकता है.

