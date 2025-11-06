Bihar Elections 2025: वोट डालने से पहले ऐसे पता करें अपना पोलिंग बूथ और नंबर, जानिए आसान तरीका

बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है इस बार कौन संभालेगा बिहार की सत्ता? आज यानी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग शुरू हो रही है और रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा. ऐसे में अगर आप वोट डालने की तैयारी में हैं, तो निकलने से पहले एक जरूरी काम जरूर कर लें पता करें कि आपका पोलिंग बूथ कहां है और वोट डालने का नंबर क्या है.

कई बार लोग वोट डालने के दिन ये सोचते रह जाते हैं कि उनका बूथ आखिर है कहां, या फिर पिछले बार वाली जगह पर ही वोटिंग होगी या नहीं. अब Election Commission ने ये प्रोसेस बेहद आसान कर दी है. आप सिर्फ अपने Voter ID नंबर (EPIC Number) से कुछ सेकंड में ये जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

ऐसे पता करें अपना पोलिंग बूथ

आप अपना बूथ Election Commission of India की ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से देख सकते हैं.

सबसे पहले https://electoralsearch.eci.gov.in पर जाएं. अब वहां अपना EPIC नंबर डालें और राज्य में Bihar चुनें. फिर Captcha Code भरें और Search पर क्लिक करें आपके सामने आपके बूथ की पूरी डिटेल खुल जाएगी जिसमें बूथ का नाम, पता और आपकी पर्सनल डिटेल होगी एक बार सारी जानकारी ध्यान से चेक कर लें कि वो आपकी वोटर आईडी से मैच कर रही है या नहीं.

NVSP पोर्टल से भी मिल सकती है जानकारी

अगर आप चाहें तो ये जानकारी NVSP पोर्टल (National Voter Service Portal) से भी चेक कर सकते हैं.

NVSP की वेबसाइट https://www.nvsp.in पर जाएं. "Know Your Polling Station" पर क्लिक करें. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या वोटर आईडी डिटेल से लॉगिन करें. अब आप अपना Polling Booth Slip देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

मोबाइल से भी जानें अपना बूथ

अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो चिंता की बात नहीं. आप अपने इलाके के Booth Level Officer (BLO) से भी बूथ की जानकारी ले सकते हैं. कई सार्वजनिक जगहों पर QR Code लगे हैं, जिन्हें स्कैन करके आप तुरंत बूथ का पता जान सकते हैं.

इसके अलावा, जिनके पास ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, वे अपने जिले के चुनाव कार्यालय (District Election Office) जाकर मदद ले सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: फाइनल वोटर लिस्ट से कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? घर बैठे ऐसे चेक करें नाम है या नहीं