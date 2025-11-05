Bihar Elections 2025: फाइनल वोटर लिस्ट से कहीं कट तो नहीं गया आपका नाम? घर बैठे ऐसे चेक करें नाम है या नहीं

बिहार में विधानसभा चुनाव काफी करीब है. पहले चरण का मतदान कल यानी 6 नवंबर से शुरू होगा. लेकिन मतदान केंद्र जाने से पहले एक जरूरी बात पक्की कर लें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. चुनाव आयोग ने हाल ही में SIR पूरी होने के बाद नई वोटर लिस्ट (Bihar SIR Final Voter List 2025) जारी की है. इस नई लिस्ट में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल हैं जो 1 जुलाई 2025 तक रजिस्टर्ड हैं. कई लोगों का नाम इस बार की अपडेटेड लिस्ट से हट भी गया है, खासकर उन लोगों का जिनकी जानकारी अधूरी थी या जो डुप्लिकेट वोटर के रूप में दर्ज थे.

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वोटिंग के दिन कोई परेशानी न हो, तो वोट डालने से पहले अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें.

ऑनलाइन ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

आप बहुत आसानी से घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. इसके लिए बस आपको इन आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा

Bihar CEO वेबसाइट:https://ceoelection.bihar.gov.in

National Voter Service Portal (NVSP): https://voters.eci.gov.i

इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाकर आपको ‘SIR Final Electoral Roll w.r.t. 01.07.2025' या ‘Download SIR Final Roll' का विकल्प चुनना होगा.

इसके बाद अपना जिला, विधानसभा क्षेत्र, भाषा और रोल टाइप सेलेक्ट करें.

फिर आप EPIC नंबर, मोबाइल नंबर या नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम डालकर सर्च कर सकते हैं.

कैप्चा भरने के बाद 'Search' पर क्लिक करें .

अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो यह तुरंत स्क्रीन पर दिख जाएगा.

आप चाहें तो अपने क्षेत्र की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते है.

वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी कर सकते हैं चेक

अगर आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Voter Helpline App डाउनलोड करें.यह Android और iOS दोनों पर उपलब्ध है.इसमें लॉगिन करने के बाद वोटिंग से जुड़े कई काम आप आसानी से कर सकते हैं.जैसे

आप वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

अपनी वोटर जानकारी वेरिफाई कर सकते हैं.

डिजिटल वोटर आईडी (E-EPIC) कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

E-EPIC कैसे डाउनलोड करें

अब आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड (E-EPIC) भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए https://voters.eci.gov.in/login या https://services.india.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

यहां EPIC नंबर, ईमेल आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

फिर कैप्चा भरकर 'Request OTP' पर क्लिक करें.

OTP आने के बाद वेरिफाई करें.

कुछ ही सेकंड में अपना कार्ड डाउनलोड कर लें.

वोटर लिस्ट में नाम चेक करना क्यों जरूरी ?

वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है, क्योंकि बिना नाम के आप वोट नहीं डाल पाएंगे. चुनाव आयोग बार-बार यह सलाह देता है कि हर मतदाता अपने डिटेल्स को पहले से जांच ले ताकि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो.इस साल की फाइनल लिस्ट से कई पुराने नाम हटाए गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें.

