बिहार कांस्टेबल परीक्षा 2026 के लिए यहां से चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें, जानें पूरा रूट और टाइमिंग

बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है. कल यानी 24 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 8 परीक्षा स्पेशल (Exam Special) ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे के समस्तीपुर मंडल ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इन ट्रेनों को लेकर जानकारी शेयर की है. जानकारी के अनुसार, केवल नवादा जिले से ही करीब 7,900 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे. ऐसे में रेलवे ने अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और परीक्षा के बाद सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है.

अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की खास व्यवस्था

समस्तीपुर मंडल की ओर से जारी लिस्ट के अनुसार, परीक्षा के दिन अलग-अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.

कहां से कहां तक प्रस्थान का समय प्रमुख ठहराव सुपौल पाटलिपुत्र दोपहर 2:15 बजे सहरसा, मानसी, बेगूसराय, बरौनी और हाजीपुर बेतिया पटना दोपहर 2:15 बजे बापूधाम मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र पूर्णिया कोर्ट पाटलिपुत्र दोपहर 2:30 बजे सहरसा, मानसी, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी और हाजीपुर मधुबनी भभुआ रोड दोपहर 2:30 बजे दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और सासाराम मधुबनी गया दोपहर 1:30 बजे दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और पटना मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र दोपहर 2:30 बजे हाजीपुर और सोनपुर समस्तीपुर पाटलिपुत्र दोपहर 2:15 बजे मुजफ्फरपुर और हाजीपुर दरभंगा पाटलिपुत्र दोपहर 2:30 बजे समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर

ऐसे में रेलवे की यह खास व्यवस्था परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. जिन उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र पटना, पाटलिपुत्र, दानापुर या आसपास के क्षेत्रों में है, वे इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं.

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