PM Kisan Yojana 21st Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 9 नवंबर, रविवार को 28,000 से ज्‍यादा किसानों के खातों में 62 करोड़ रुपये जारी किए हैं. 

PM-Kisan की 21वीं किस्‍त के इंतजार के बीच पीएम मोदी ने किसानों के खाते में डाले 62 करोड़ रुपये, पढ़ें पूरी अपडेट

Farmers Waiting for PM Kisan Samman Nidhi Yojana 21st installment: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st installment) का इंतजार है. तीन राज्‍यों के किसानों को 21वीं किस्‍त की राशि दी जा चुकी है, जबक‍ि बाकी राज्‍यों के किसानों को इसका इंतजार है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने 9 नवंबर, रविवार को 28,000 से ज्‍यादा किसानों के खातों में 62 करोड़ रुपये जारी किए हैं. 

उत्तराखंड के स्‍थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने 8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं. इसी के साथ उन्‍होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मोदी 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की.

किसानों को पीएम मोदी ने दी सौगात 

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के किसानों के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्‍यास किया. इनमें सिंचाई से जुड़े प्रोजेक्‍ट शामिल हैं. उन्‍होंने अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज के साथ-साथ देहरादून में सौंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास किया. इसके साथ ही नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया. उन्‍होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की.

PM-Kisan की 21वीं किस्‍त पर क्‍या है अपडेट?

केंद्र सरकार ने इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में किस्त जारी की थी. बाकी राज्‍यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्‍त के पैसे कब आएंगे, इसको लेकर ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. बताया जा रहा है कि इसी महीने किसानों के खाते में 21वीं किस्‍त के दो-दो हजार रुपये आ सकते हैं. बता दें कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपये की राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है. इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने राहत के तौर पर एडवांस किस्त भेजी. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी किस्त पहले ही मिल चुकी है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8.55 लाख किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे.

