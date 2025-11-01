आज बैंक खुला है या बंद? 1 नवंबर, शनिवार समेत पूरे महीने की डिटेल, यहां चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो गई्. बैंक से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि बैंक के ग्राहक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. सबका शेयर तय कर सकेंगे. खाताधारक या किसी नॉमिनी के न रहने पर बाकी नॉमिनी लाभ के हिस्सेदार होंगे. ये नियम आज से ही लागू हो गया है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज बैंक खुला है या बंद! बहुत से लोगों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है. बैंकों में छुट्टियां रिजर्व बैंक तय करता है. ये छुट्टियां रेगुलर छुट्टियों के अलावा होती हैं.
आज बैंक खुला है या बंद?
ये सवाल लोगों के मन में इसलिए है, क्योंकि आज शनिवार है और महीने के 2 शनिवार को बैंक आम तौर पर बंद रहते हैं. हालांकि ये बंदी, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लागू रहती है. आज चूंकि महीने का पहला रविवार है, सो आज बैंक खुले रहेंगे. बैंकों में रेगुलर डे की तरह कामकाज होगा.
नवंबर में बैंकों की छुट्टियां
भारतीय रिजर्व बैंक की जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों को मिलाकर कुल 10 से 13 दिन बैंक बंद रह सकते हैं.
- पूरे देश में लागू होने वाली छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|छुट्टी की वजह
|2 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|8 नवंबर
|दूसरा शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|9 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|16 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|22 नवंबर
|चौथा शनिवार
|साप्ताहिक अवकाश
|23 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
|30 नवंबर
|रविवार
|साप्ताहिक अवकाश
- क्षेत्रीय छुट्टियां
|तारीख
|दिन
|छुट्टी की वजह
|किन राज्यों/शहरों में अवकाश रहेगा
|1 नवंबर
|शनिवार
|कर्नाटक राज्योत्सव / इगास-बगवाल
|कर्नाटक, उत्तराखंड
|5 नवंबर
|बुधवार
|गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
|लगभग पूरे देश में
|6 नवंबर
|गुरुवार
|नोंग्क्रेम नृत्य
|मेघालय (शिलांग)
|7 नवंबर
|शुक्रवार
|वांगला फेस्टिवल
|मेघालय (शिलांग)
|8 नवंबर
|शनिवार
|कनकदास जयंती
|कर्नाटक
|11 नवंबर
|मंगलवार
|ल्हाबाब दुचेन
|सिक्किम
छुट्टियों के दिनों में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. चेक जमा करने या नकद निकालने जैसे जरूरी कामों को छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.
