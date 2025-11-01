विज्ञापन
आज बैंक खुला है या बंद? 1 नवंबर, शनिवार समेत पूरे महीने की डिटेल, यहां चेक करें RBI हॉलिडे लिस्ट

छुट्टियों के दिनों में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. चेक जमा करने या नकद निकालने जैसे जरूरी कामों को छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.

आज से नवंबर महीने की शुरुआत हो गई्. बैंक से जुड़े कुछ नियमों में भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि बैंक के ग्राहक अब 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे. सबका शेयर तय कर सकेंगे. खाताधारक या किसी नॉमिनी के न रहने पर बाकी नॉमिनी लाभ के हिस्‍सेदार होंगे. ये नियम आज से ही लागू हो गया है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आज बैंक खुला है या बंद! बहुत से लोगों में इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है. बैंकों में छुट्टियां रिजर्व बैंक तय करता है. ये छुट्टियां रेगुलर छुट्टियों के अलावा होती हैं.

आज बैंक खुला है या बंद? 

ये सवाल लोगों के मन में इसलिए है, क्‍योंकि आज शनिवार है और महीने के 2 शनिवार को बैंक आम तौर पर बंद रहते हैं. हालांकि ये बंदी, महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को लागू रहती है. आज चूंकि महीने का पहला रविवार है, सो आज बैंक खुले रहेंगे. बैंकों में रेगुलर डे की तरह कामकाज होगा. 

नवंबर में बैंकों की छुट्टियां 

भारतीय रिजर्व बैंक की जारी छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में अलग-अलग राज्यों को मिलाकर कुल 10 से 13 दिन बैंक बंद रह सकते हैं.

  • पूरे देश में लागू होने वाली छुट्टियां
तारीखदिनछुट्टी की वजह
2 नवंबररविवारसाप्ताहिक अवकाश
8 नवंबरदूसरा शनिवारसाप्ताहिक अवकाश
9 नवंबर रविवारसाप्ताहिक अवकाश
16 नवंबररविवारसाप्ताहिक अवकाश
22 नवंबरचौथा शनिवारसाप्ताहिक अवकाश
23 नवंबररविवारसाप्ताहिक अवकाश
30 नवंबररविवार साप्ताहिक अवकाश
  • क्षेत्रीय छुट्टियां
तारीखदिन छुट्टी की वजहकिन राज्यों/शहरों में अवकाश रहेगा
1 नवंबरशनिवारकर्नाटक राज्योत्सव / इगास-बगवालकर्नाटक, उत्तराखंड
5 नवंबर बुधवारगुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमालगभग पूरे देश में
6 नवंबरगुरुवारनोंग्क्रेम नृत्यमेघालय (शिलांग)
7 नवंबरशुक्रवारवांगला फेस्टिवलमेघालय (शिलांग)
8 नवंबरशनिवारकनकदास जयंतीकर्नाटक 
11 नवंबरमंगलवारल्हाबाब दुचेनसिक्किम

छुट्टियों के दिनों में बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ATM, UPI, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी. चेक जमा करने या नकद निकालने जैसे जरूरी कामों को छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.

