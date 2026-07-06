आयुष्मान भारत योजना: अब घर बैठे एक कॉल में बुक करें OPD अपॉइंटमेंट, अस्पताल में नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

अगर आप आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के पात्र लाभार्थी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब आपको अस्पताल में ओपीडी (OPD) अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आयुष्मान संपर्क की मदद से लाभार्थी घर बैठे योजना से जुड़े अस्पतालों में अपना OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

घर बैठे बुक कर सकेंगे OPD अपॉइंटमेंट

इसे लेकर AB-PMJAY-UP के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी शेयर की गई है. दी गई जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत पात्र लाभार्थी सिर्फ 1800-1800-4444 पर कॉल करके आसानी से अपना OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं.

अगर आप योजना के लाभार्थी हैं, तो सबसे पहले 1800-1800-4444 पर कॉल करें. इसके बाद जरूरी जानकारी देने पर आपको योजना से जुड़े (Empanelled) अस्पताल में OPD अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा मिलेगी. इससे अस्पताल पहुंचने के बाद लंबी कतार में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी और इलाज का प्रोसेस भी आसान हो जाएगा.

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है. इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलता है.

योजना में अस्पताल में भर्ती होने का खर्च, डॉक्टर की सलाह, चेकअप, दवाइयां, सर्जरी, आईसीयू, इम्प्लांट, रहने और खाने का खर्च भी शामिल होता है. इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और छुट्टी मिलने के बाद 15 दिन तक के जरूरी इलाज का खर्च भी योजना के दायरे में आता है. पहले से मौजूद बीमारियां भी पहले दिन से कवर होती हैं. परिवार के सदस्यों की संख्या या उम्र की कोई सीमा नहीं है.

ऐसे में अगर आप भी योजना के पात्र लाभार्थी हैं, तो अस्पताल जाने से पहले 1800-1800-4444 पर कॉल करके अपना OPD अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. इससे आपका समय बचेगा और इलाज का प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में 12 जुलाई को लगेगी स्पेशल लोक अदालत, जानें टाइम और कैसे डाउनलोड करें चालान स्लिप

