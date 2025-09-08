Apple Awe Dropping इवेंट में क्या होगा खास, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max की कितनी होगी कीमत? जानें सबकुछ

Apple का सबसे बड़ा सरप्राइज कल सामने आने वाला है. कंपनी अपना "Awe Dropping" इवेंट 9 सितम्बर 2025 को होस्ट करेगी जहां iPhone 17 सीरीज लॉन्च होगी. अगर आप नया iPhone लेने का सोच रहे हैं तो यहां आपको डिजाइन से लेकर कैमरा और बैटरी तक हर बड़ा अपडेट मिलेगा . इसके साथ ही कीमत का अंदाजा भी लग जाएगा. तो चलिए जानते है...

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार एप्पल एक रेगुलर और दो प्रो फोन लॉन्च करेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी Plus मॉडल को हटाकर iPhone 17 Air नाम का नया और स्लिम फोन ला सकती है. इसकी थिकनेस सिर्फ 5.5mm होगी, जो अब तक का सबसे पतला आईफोन हो सकता है.

डिजाइन और डिस्प्ले में क्या बदलेगा?

कंपनी इस बार डिजाइन में बड़ा ट्विस्ट ला सकती है. iPhone 17 Pro और Pro Max के लिए लीक में एक बड़ा रेक्टेंगुलर कैमरा आइलैंड देखा गया है. वहीं डिस्प्ले की बात करें तो iPhone 17 और Pro में 6.3 इंच XDR OLED स्क्रीन होगी और Pro Max में 6.9 इंच की डिस्प्ले. खास बात ये है कि अब बेस iPhone 17 में भी ProMotion डिस्प्ले मिलने की चर्चा है, जो पहले सिर्फ Pro मॉडल तक सीमित था.

परफॉर्मेंस और बैटरी

iPhone 17 को नया A19 चिपसेट पावर देगा जबकि Pro और Pro Max में A19 Pro चिप आएगा. इससे परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों बेहतर होंगी. बैटरी साइज पहले से बड़ा होगा और खासतौर पर iPhone 17 Pro Max में 5000 mAh की बैटरी आने की उम्मीद है. चार्जिंग स्पीड लगभग 25W तक ही रहेगी लेकिन Pro मॉडल्स में रिवर्स वायर्ड चार्जिंग मिल सकती है, जिससे आप चलते-फिरते अपने AirPods जैसे गैजेट चार्ज कर सकेंगे.

कैमरा में बड़ा अपग्रेड

वैनिला iPhone 17 में कैमरा सेटअप लगभग वैसा ही रहेगा 48MP प्राइमरी और 12MP अल्ट्रा-वाइड. लेकिन Pro और Pro Max में इस बार ट्रिपल 48MP कैमरा सेटअप मिलने की चर्चा है. साथ ही, सेल्फी कैमरा भी 12MP से बढ़ाकर 24MP किया जा सकता है, जिससे फोटो और भी शार्प आएंगे.

iPhone 17 सीरीज की कीमत कितनी होगी?

TrendForce और JP Morgan की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है.

iPhone 17 की कीमत लगभग 799 डॉलर यानी 79,900 रुपये से शुरू हो सकती है.

iPhone 17 Air की कीमत 949 से 1000 डॉलर (करीब 90 हजार से 1 लाख रुपये) तक हो सकती है.

iPhone 17 Pro करीब 1099 डॉलर (करीब 1.30 लाख रुपये) से शुरू हो सकता है.

iPhone 17 Pro Max की कीमत 1199 से 1249 डॉलर (करीब 1.45 लाख रुपये तक) रहने की उम्मीद है.

iPhone के साथ ये गैजेट भी होंगे लॉन्च

Apple इवेंट में सिर्फ iPhone ही नहीं बल्कि Apple Watch Series 11, Ultra 3 और SE 3 के भी आने की उम्मीद है. Ultra 3 में 5G, सैटेलाइट सपोर्ट और तेज चार्जिंग जैसे फीचर्स हो सकते हैं. वहीं AirPods Pro 3 भी नए डिजाइन, छोटे ईयरबड्स और बेहतर नॉइज़ कैंसलेशन के साथ आ सकते हैं.

कहां और कब देखें इवेंट?

Apple का Awe Dropping Event 9 सितम्बर 2025 को भारतीय समय के अनुसार, रात 10:30 बजे होगा. इसे आप Apple.com, Apple TV ऐप और कंपनी के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं.

इस बार का iPhone लॉन्च सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि पूरी Apple इकोसिस्टम में बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं.