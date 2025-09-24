विज्ञापन
विशेष लिंक

iPhone 17 कहां सबसे सस्ता मिलेगा... US या Dubai? भारत के मुकाबले सिर्फ इतनी है कीमत, होगी भारी बचत

भारत में iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये, iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये और iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये है. भारत में iPhone की कीमतें दुनिया के मुकाबले ज्यादा होती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी .तो आखिर कहां से खरीदने पर सबसे ज्यादा पैसे बच सकते हैं US या दुबई? चलिए जानते हैं...

Read Time: 3 mins
Share
iPhone 17 कहां सबसे सस्ता मिलेगा... US या Dubai? भारत के मुकाबले सिर्फ इतनी है कीमत, होगी भारी बचत
भारत में हर साल नई iPhone सीरीज आते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर कहां से इसे सबसे सस्ते में खरीदा जाए?
नई दिल्ली:

भारत में iPhone लॉन्च होना सिर्फ एक टेक इवेंट नहीं बल्कि त्योहार जैसा होता है. इस फेस्टिवल सेल सो पहले आईफोन 17 की सेल शुरू हो चुकी है. भारत में हर साल नई iPhone सीरीज आते ही एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आखिर कहां से इसे सबसे सस्ते में खरीदा जाए? हर बार कीमत सुनकर लोगों का पहला सवाल यही होता है कि  यार, बाहर से ऑर्डर कर के मंगवाऊं तो कितना सस्ता पड़ेगा? कुछ पैसे बचाने के लिए कोई अमेरिका से आने वाले दोस्त से मंगवाने की सोचता है, कोई दुबई ट्रिप में खरीदने की प्लानिंग करता है और कुछ लोग ऑनलाइन ऑर्डर के लिए ऑनलाइन इंटरनेशनल साइट्स खंगालते रहते हैं. 

वजह साफ है कि भारत में iPhone की कीमतें दुनिया के मुकाबले ज्यादा होती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी .तो आखिर कहां से खरीदने पर सबसे ज्यादा पैसे बच सकते हैं US या दुबई? चलिए जानते हैं...

अमेरिका में सबसे सस्ता iPhone

अगर बात करें US की तो यहां iPhone की कीमत सबसे कम होती है. iPhone 17 Pro की कीमत $1,099 (करीब 97,424 रुपये), iPhone 17 Pro Max $1,199 (करीब 1,06,287 रुपये) और iPhone Air $999 (करीब 88,542 रुपये) है. यहां से खरीदने पर भारतीय कीमतों के मुकाबले 30-37 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अमेरिका में कीमतें बिना सेल्स टैक्स के होती हैं और हर स्टेट का टैक्स अलग होता है.

दुबई भी iPhone खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन 

भारतीय खरीदारों के लिए दुबई एक और अच्छा ऑप्शन है. नजदीकी और कम टैक्स की वजह से यहां iPhone भारत के मुकाबले सस्ता मिलता है. iPhone 17 Pro की कीमत AED 4,699 (करीब 1,12,949 रुपये), iPhone 17 Pro Max AED 5,099 (करीब 1,22,580 रुपये) और iPhone Air AED 4,299 (करीब 1,03,330 रुपये) है. यानी यहां भी भारत के मुकाबले 20-27 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है.

भारत में iPhone बाकी देशों के मुकाबले महंगा  

भारत में iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये, iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये और iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये है. यहां कीमत सबसे ज्यादा जरूर है लेकिन लोकल वारंटी, आसान रिप्लेसमेंट और किसी कस्टम डिक्लेरेशन की झंझट नहीं होती.

US या दुबई....कहां से खरीदना बेहतर?

अगर आप सच में पैसे बचाना चाहते हैं तो अमेरिका बेस्ट जगह है, जहां iPhone 17 Pro Max पर ही 37,000 रुपये से ज्यादा की बचत हो सकती है. दुबई दूसरा बेस्ट ऑप्शन है जहां भी 20,000 रुपये से ज्यादा की बचत मिलती है. हालांकि, विदेश से iPhone लाने पर भारत में कस्टम ड्यूटी का ध्यान रखना होगा. अगर डिवाइस टैक्स फ्री अलाउंस से ज्यादा वैल्यू का है तो ड्यूटी देनी पड़ सकती है.

जो लोग बिना किसी टेंशन के लोकल वारंटी और आसान सर्विस चाहते हैं, उनके लिए भारत से खरीदना सबसे सुविधाजनक रहेगा, भले ही कीमत ज्यादा हो.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IPhone 17 Cheapest Price, IPhone 17 Price In India, IPhone 17 Dubai Price, IPhone 17 Price In US
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com