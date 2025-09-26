iPhone 17 पर धांसू डील: 50 हजार से कम में खरीदने का शानदार मौका! मिल रहा धांसू बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस

अगर आप iPhone लेने का मन बना रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया समय है. Apple हाल में लॉन्च हुए अपने अपने नए iPhone 17 सीरीज में iPhone Air, iPhone 17 और iPhone 17 Pro की बिक्री शुरू कर दी है और इन पर धांसू ऑफर्स भी मिल रहे हैं. खास बात ये है कि iPhone 17 सिर्फ 49,900 रुपये के एक्सचेंज इफेक्टिव प्राइस पर मिल सकता है. यानी इस फेस्टिवल सीजन आप 50000 से भी कम में iPhone 17 खरीद कर ला सकते हैं.

iPhone 17 की कीमत और ऑफर

iPhone 17 (256 GB) की भारत कीमत 82,900 रुपये है. लेकिन बैंक कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर जोड़कर इसकी कीमत कम होकर 49,900 रुपये रह जाती है. कैसे ये आप प्राइस ब्रेकअप से समझ सकते हैं...

iPhone 17 (256 GB) की असली कीमत यानी MRP 82,900 रुपये है. लेकिन इस पर कई तरह के ऑफर मिल रहे हैं, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाती है. अगर आप ICICI Bank या SBI Card से पेमेंट करते हैं तो आपको 6,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा. इसके अलावा अगर आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू करीब 20,000 रुपये तक मिल सकती है. साथ ही कंपनी की ओर से 7,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर iPhone 17 आपको सिर्फ 49,900 रुपये में मिल सकता है.

प्राइस ब्रेकअप इस तरह है...

iPhone 17 (256 GB) की कीमत: 82,900 रुपये

इंस्टेंट कैशबैक (ICICI Bank, SBI Card): 6,000 रुपये

पुराने स्मार्टफोन का एक्सचेंज वैल्यू: 20,000 रुपये

एक्सचेंज बोनस: 7,000 रुपये

फाइनल इफेक्टिव प्राइस : 49,900 रुपये

iPhone Air और iPhone 17 Pro पर भी ऑफर

भारत में iPhone 17 Pro की कीमत 1,34,900 रुपये, iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,49,900 रुपये और iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये है.

iPhone Air के ऑफर की बात करें तो ICICI Bank और SBI Card पर 4000 रुपये का Instant Cashback, साथ ही No Cost EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है.

iPhone 17 Pro मॉडल पर भी बड़ा फायदा मिल रहा है. यहाँ आपको 4000 रुपये का बैंक कैशबैक और 7000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिलेगा. कुल मिलाकर करीब 11,000 रुपये तक का फायदा यूजर को हो सकता है.

बैंक और EMI ऑफर्स

Apple ने ICICI Bank और SBI Card यूजर्स के लिए खास कैशबैक ऑफर दिए हैं. साथ ही No Cost EMI का भी ऑप्शन है, जिससे लोग बिना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के किस्तों में iPhone खरीद सकते हैं.

अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदना चाह रहे थे लेकिन कीमत को लेकर सोच में थे, तो अब आपके पास सही मौका है. एक्सचेंज और कैशबैक ऑफर्स के साथ iPhone 17 की कीमत काफी किफायती हो गई है. वहीं iPhone Air और iPhone 17 Pro पर भी बैंक ऑफर और EMI का फायदा उठाया जा सकता है.