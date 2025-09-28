Apple iPhone 17 एप्पल आईफोन 17 एयर और 17 सीरीज के अन्य मॉडल्स की मांग फेस्टिव सीजन के कारण मजबूत बनी हुई है. वेंडर्स और इंडस्ट्री एनालिस्ट का कहना है कि टेक दिग्गज भारत में अपनी सबसे अधिक फेस्टिव सेल्स हासिल करने के लिए तैयार है. नई सीरीज की सफलता के चलते 2025 में बिक्री में सालाना आधार पर 28% की वृद्धि होगी. पिछले वित्त वर्ष में एप्पल की वार्षिक बिक्री लगभग 9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. विश्लेषकों ने कहा कि आईफोन 17 सीरीज की बिक्री पहले सप्ताह में आईफोन 16 सीरीज की तुलना में 19% अधिक थी.

काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के अनुसार, एप्पल भारत में प्रीमियमीकरण के चलन का प्रभावी ढंग से लाभ उठा रहा है और नया आईफोन 17 एयर, ज्यादा कीमत के बावजूद, पिछले साल के प्लस मॉडल की तुलना में अधिक लोकप्रिय हो रहा है. साथ ही कहा कि एप्पल इस त्योहारी तिमाही में 45 लाख शिपमेंट पार करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है.

सीएमआर के उद्योग अनुसंधान समूह के उपाध्यक्ष प्रभु राम ने कहा कि वैल्यू-फॉर-मनी फोनों के प्रभुत्व वाले बाजार में, बढ़ते मध्यम वर्ग की बढ़ती खर्च करने योग्य आय के कारण प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में अच्छी वृद्धि हो रही है.

क्‍या है आईफोन 17 की खासियतें?

आईफोन 17 (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, जबकि आईफोन एयर (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है. आईफोन 17 प्रो (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 134,900 रुपये और आईफोन 17 प्रो मैक्स (256 जीबी) की शुरुआती कीमत 149,900 रुपये है.

आईफोन एयर में एक बेहतरीन टाइटेनियम डिजाइन है जो हल्का और मजबूत है. आईफोन एयर का पिछला हिस्सा सिरेमिक शील्ड से सुरक्षित है और फ्रंट कवर सिरेमिक शील्ड 2 का उपयोग करता है, जो 3 गुना बेहतर स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रदान करता है, जिससे आईफोन एयर किसी भी पिछले आईफोन की तुलना में अधिक टिकाऊ हो जाता है.

