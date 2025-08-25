आपके फोन की कॉल स्क्रीन अचानक क्यों बदल गई, कहीं फोन हैक तो नहीं हुआ? दूर कर लें सारा कन्फ्यूजन

अगर हाल ही में आपने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कॉल किया है या रिसीव किया है, तो आपने देखा होगा कि आपके फोन की कॉलिंग स्क्रीन अचानक बदल गई है. कई यूजर्स हैरान हैं कि बिना किसी सेटिंग्स को चेंज किए, उनके फोन का डिजाइन और लुक क्यों बदल गया. सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह कोई हैक है, कोई गड़बड़ी है या फिर गूगल का कोई नया अपडेट...

अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं तो ये खबर आपके लिए है. जानिए अचानक क्यों हो गया आपके फोन में इतना बड़ा बदलाव? अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो कैसे इसे ठीक कर सकते हैं वो भी जानेंगे...

हैकिंग या अपडेट... फोन का कॉल इंटरफेस क्यों बदला?

यूजर्स की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि कहीं उनका फोन हैक तो नहीं हो गया. लेकिन हकीकत यह है कि यह बदलाव गूगल की तरफ से जारी किया गया एक नया अपडेट है. कंपनी ने मई 2025 में कहा था कि वह “Material 3D Expressive” नाम का नया डिजाइन लॉन्च करने वाली है.इसी अपडेट की वजह से फोन का कॉल इंटरफेस यानी कॉल रिसीव करने और कॉल करने की स्क्रीन बदल गई है.

कॉल स्क्रीन में क्या-क्या बदला है ?

इस अपडेट के बाद अब जब आप फोन ऐप खोलेंगे तो आपको सिर्फ “Home” और “Keypad” के ऑप्शन दिखेंगे. पहले जैसे अलग-अलग टैब “Recent Calls” और “Favourites” थे, उन्हें अब हटा दिया गया है और होम स्क्रीन में मिला दिया गया है.

अब एक ही नंबर से आई हुई सारी कॉल्स एक साथ नहीं दिखेंगी, बल्कि टाइमलाइन के हिसाब से हिस्ट्री में दिखाई देंगी. यानी अब आपको बार-बार कांटेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

इसके साथ ही, इनकमिंग कॉल स्क्रीन का डिजाइन भी बदला गया है ताकि फोन जेब से निकालते समय गलती से कॉल रिसीव या डिसकनेक्ट न हो जाए.

आपसे क्यों नहीं ली गई परमिशन?

कई लोग सवाल कर रहे हैं कि बिना परमिशन फोन की स्क्रीन क्यों बदल दी गई. असल में, अगर आपके फोन में Google Play Store पर ऑटो-अपडेट ऑन है, तो Google Phone ऐप अपने आप अपडेट हो जाता है. इसी वजह से आपके फोन में कॉल स्क्रीन बदल गई है.

अगर आपको नया कॉल स्क्रीन पसंद नहीं तो क्या करें?

अगर आपको पुराना डिस्प्ले ज्यादा अच्छा लगता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो इस नए अपडेट को अनइंस्टॉल कर सकते हैं. बस फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप सेटिंग्स खोलें और “Uninstall Updates” पर क्लिक करें. इसके साथ ही, Play Store में जाकर ऑटो-अपडेट को बंद कर दें, ताकि अगली बार आपका फोन बिना पूछे खुद को अपडेट न कर ले.

अब आपको ये साफ हो गया होगा कि यह कोई हैक नहीं है, बल्कि Google का नया अपडेट है. अगर आपको नया लुक पसंद नहीं आता, तो पुरानी कॉल स्क्रीन वापस लाना भी आपके हाथ में है.