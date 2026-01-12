विज्ञापन

कौन हैं नदीम? सलमान से क्या है कनेक्शन? 57 साल के इस शख्स का माही विज से क्यों जुड़ रहा नाम?

माही विज ने हाल ही में अपने पति जय भानुशाली से तलाक लिया. ये रिश्ता खत्म होने के बाद माही ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया. इस पोस्ट के बाद उनके नए लिंकअप की खबरें उड़ने लगीं.

कौन हैं नदीम जिनसे जुड़ रहा था माही विज का नाम?
नई दिल्ली:

टीवी एक्ट्रेस माही विज के तलाक के बाद उनके एक्स पति जय भानुशाली से ज्यादा चर्चा उनके करीबी दोस्त नदीम हो गई. माही ने नदीम को बर्थडे विश करते हुए एक पोस्ट क्या लिखी सोशल मीडिया पर मौजूद 'जजेस' ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. माही की पोस्ट को इस तरह पेश किया गया जैसे कि नदीम के साथ उनका कोई अफेयर हो और तलाक होने के बाद माही अब आगे बढ़ रही हैं. सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई तो कुछ लोग इस नाम से अनजान थे कि आखिर नदीम हैं कौन? उनका माही से क्या कनेक्शन है जो उन्होंने इतनी लंबी पोस्ट और एक तस्वीर के साथ बर्थडे विश किया. दरअसल माही ने अपनी पोस्ट में नदीम को आई लव यू भी लिखा था जिससे लोगों ने इसे दूसरे ट्रैक पर ले जाने में देर नहीं लगाई. 

कौन हैं नदीम ?

नदीम नाद्ज (नदीम कुरैशी) एक मीडिया प्रोफेशनल और प्रोड्यूसर हैं. वह सलमान खान की टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी, SK TV के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर भी हैं, जो एक्टर के टीवी और डिजिटल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हैं. इस बैनर के तहत वह द कपिल शर्मा शो के प्रोडक्शन समेत बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने में एक अहम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं.नदीम को सलमान खान फिल्म्स (SKF) के CEO के तौर पर भी पहचाना जाता है, जो सलमान खान के बिजनेस इंटरेस्ट्स को मैनेज करते हैं.

नदीम के साथ जोड़ा गया नाम तो बुरी तरह भड़कीं माही विज

सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी देख माही बहुत डिस्टर्ब हुईं और उन्होंने लोगों को बेतुकी बातों को बंद करवाने के लिए करारा जवाब देने का फैसला किया. माही ने कहा, "नदीम, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहेंगे. वह छह साल से... मतलब मैं हमेशा से उसके लिए पोस्ट डाल रही हूं. और छह साल से तारा उन्हें अब्बा बुलाती है. यह जय और मेरा हम दोनों का फैसला था कि वह उन्हें अब्बा बुलाएगी. आपने उस अब्बा शब्द को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है. एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है. मतलब आप लोगों को कर्म से डर नहीं लगता?"

बता दें कि नदीम सलमान के सबसे पुराने दोस्त हैं और माही के लिए पिता समान हैं. वह माही और जय की बेटी तारा के गॉडफादर भी हैं. माही की लेटेस्ट रील ने लिंक-अप की अफवाहों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी.

