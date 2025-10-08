विज्ञापन
Google का नया अपडेट: अब AI मोड 7 नई भारतीय भाषाओं में होगा उपलब्ध, नया 'सर्च लाइव' फीचर भी हुआ लॉन्च

Google ने एआई मोड में एक नया फीचर ‘सर्च लाइव’ (Search Live) भी पेश किया है. अमेरिका के बाहर भारत पहला देश होगा जो सर्च लाइव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा.

Read Time: 3 mins
Google के मुताबिक, भारत में AI मोड को लॉन्च करने के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया शानदार रही है.
नई दिल्ली:

टेक कंपनी गूगल ने बुधवार को गूगल ने भारत में अपने AI-पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. अब यूजर्स एआई मोड को 7 नई भारतीय भाषाओं  बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे पहले यह सुविधा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही उपलब्ध थी.

अपनी भाषा में पूछें सवाल, पाए आसान जवाब

इस अपडेट के बाद देशभर में लाखों यूजर्स अब अपनी भाषा में सवाल पूछ सकेंगे और एआई से डिटेल में जवाब पा सकेंगे.गूगल के मुताबिक, भारत में एआई मोड को लॉन्च करने के बाद से लोगों की प्रतिक्रिया शानदार रही है.लोग इसे एजुकेशन, राइटिंग, प्रोडक्ट कंपैरिजन और ट्रिप प्लानिंग जैसे कामों के लिए खूब इस्तेमाल कर रहे हैं.

लोकल लैंग्वेज को बेहतर समझेगा गूगल का एआई

गूगल का कहना है कि नई भाषाओं का विस्तार इसके कस्टम Gemini मॉडल द्वारा संचालित है, जिसे सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं की बारीकियों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है.इन भाषाओं का रोलआउट अगले हफ्ते से शुरू होगा और धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचेगा.

नया फीचर 'सर्च लाइव' भी हुआ लॉन्च

गूगल ने एआई मोड में एक नया फीचर ‘सर्च लाइव' (Search Live) भी पेश किया है. यह फीचर यूजर्स को वॉइस और कैमरा के जरिए सर्च करने की सुविधा देता है.अब यूजर्स गूगल से बात कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार रियल-टाइम हेल्प पा सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपने कैमरे को इंग्रीडिएंट्स की ओर पॉइंट करें और पूछें  “आइस्ड माचा बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?” तो गूगल तुरंत आपको सही जवाब देगा.

भारत बना पहला देश जहां शुरू होगा सर्च लाइव

अमेरिका के बाहर भारत पहला देश होगा जो सर्च लाइव एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेगा.गूगल का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर DIY प्रोजेक्ट्स, ट्रबलशूटिंग, स्कूलवर्क और ट्रैवल प्लानिंग के लिए बेहद उपयोगी रहेगा.

ऐसे करें सर्च लाइव का इस्तेमाल

यह फीचर आज से शुरू हो गया है और आने वाले हफ्तों में और ज्यादा यूजर्स तक पहुंचेगा. इसे इस्तेमाल करने के लिए इन स्टेप्स के फॉलो करें...

  • गूगल ऐप खोलें और सर्च बार के नीचे मौजूद लाइन आइकन बार पर क्लिक करें.
  • या फिर गूगल लेंस पर जाएं और नीचे दिए गए ‘लाइव' ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

सर्च को आसान और नेचुरल बनाना गूगल का मकसद

गूगल का कहना है कि ये अपडेट्स कंपनी की उस सोच को दिखाते हैं, जिसमें वह सर्च को और ज्यादा आसान, बातचीत जैसा और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहती है.

AI Search, Google AI India, Google Update 2025, Google AI Mode, Google New Update
