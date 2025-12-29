विज्ञापन
सावधान! समय पर Credit Card बिल भरने के बाद भी गिर सकता है CIBIL Score, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

CIBIL स्कोर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि आज के समय में एक अहम पैरामीटर बन गया है. अगर ये डाउन जाता है तो भविष्य में बड़ा नुकसान हो सकता है. ऐसे में इसका ध्यान रखना जरूरी है.

  • क्रेडिट कार्ड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल और लिमिट के करीब खर्च करना CIBIL स्कोर पर नेगेटिव असर डालता है
  • एक्सपर्ट्स के अनुसार क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट का 30 प्रतिशत से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
  • एक से अधिक क्रेडिट कार्ड का उपयोग और सभी की लिमिट का बड़ा हिस्सा खर्च करना क्रेडिट प्रोफाइल को कमजोर करता है
CIBIL Score Alert: अक्सर लोग मानते हैं कि अगर वे अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने समय पर भर रहे हैं, तो उनका CIBIL स्कोर अच्छा ही रहेगा. लेकिन सच्चाई यह है कि समय पर पेमेंट के बावजूद भी कई लोगों का क्रेडिट स्कोर गिर जाता है. इसकी वजह कुछ आम गलतियां होती हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते. क्रेडिट कार्ड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, लिमिट के करीब खर्च या कार्ड के इस्तेमाल में लापरवाही बरतना, ये सभी बातें CIBIL स्कोर को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

क्रेडिट कार्ड यूज और CIBIL स्कोर का कनेक्शन

CIBIL स्कोर तय करने में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत अहम भूमिका निभाता है. इसे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो कहा जाता है. अगर आप अपने कार्ड की कुल लिमिट का 70 से 80 फीसदी तक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह स्कोर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है.

30% से ज्यादा इस्तेमाल क्यों है रिस्की? 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी क्रेडिट कार्ड की कुल लिमिट का 30 फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपये है, तो बेहतर होगा कि आप महीने में 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्च न करें. 70–80% लिमिट यूज करने से बैंक को लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा क्रेडिट पर निर्भर हैं, जिससे आपका CIBIL स्कोर गिर सकता है.

समय पर पेमेंट के बावजूद स्कोर क्यों गिरता है?

कई लोग सोचते हैं कि बिल भर दिया, अब सब ठीक है. लेकिन अगर आप हर महीने लिमिट के करीब खर्च करते हैं और फिर पूरा बिल चुका देते हैं, तो भी क्रेडिट रिपोर्ट में यह दिखता है कि आपने ज्यादा क्रेडिट इस्तेमाल किया है. यही वजह है कि स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है.

एक से ज्यादा कार्ड होना भी बन सकता है समस्या

अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड हैं और सभी की लिमिट का बड़ा हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपकी क्रेडिट प्रोफाइल को कमजोर दिखाता है. इससे बैंक आपको ज्यादा रिस्की कस्टमर मान सकते हैं.

CIBIL स्कोर को बेहतर कैसे रखें?

  • हमेशा क्रेडिट कार्ड की लिमिट का 30% से कम इस्तेमाल करें
  • बिल भरने की तारीख से पहले पेमेंट करें
  • जरूरत न हो तो ज्यादा क्रेडिट कार्ड न रखें
  • समय-समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते रहें

समझदारी से इस्तेमाल करना है सबसे जरूरी

क्रेडिट कार्ड सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है. केवल समय पर बिल चुकाना ही काफी नहीं होता, बल्कि कार्ड का संतुलित और सीमित इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी रखने से आपका CIBIL स्कोर गिरने से बच सकता है और भविष्य में लोन या पैसों से जुड़ी दूसरी जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है.

