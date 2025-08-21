खराब CIBIL Score से नौकरी पर भी पड़ सकता है असर? ये रहा जवाब... जानिए क्या है पूरा मामला

ज्यादातर लोग मानते हैं कि सिबिल स्कोर का असर (CIBIL score) सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड लेने पर पड़ता है. लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है जिसने इस सोच को बदल दिया है. हाल ही में संसद में हुई चर्चा से पता चला है कि खराब सिबिल स्कोर (Low CIBIL Score) आपके रोजगार, खासकर बैंकिंग सेक्टर की नौकरी पर भी असर डाल सकता है.

क्या है CIBIL Score?

सिबिल स्कोर एक तीन अंकों की संख्या होती है जो 300 से 900 तक होती है. यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री यानी आपने लिए गए लोन और क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को दिखाती है. 900 के करीब सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है. यह स्कोर ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड जारी करता है. इसे पहले क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड कहा जाता था.

इसके अलावा भारत में तीन और क्रेडिट ब्यूरो Experian, Equifax और CRIF High Mark काम करते हैं . ये भी आपकी क्रेडिट जानकारी इकट्ठा करते हैं और बैंकों को बताते हैं कि किसी ग्राहक की पेमेंट कैपिसिटी कैसी है.

बैंकिंग जॉब के लिए क्यों जरूरी है अच्छा स्कोर?

पिछले साल 2023-24 में जब आईबीपीएस (Institute of Banking Personnel Selection) ने नेशनलाइज्ड बैंकों की भर्ती करवाई थी, तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि उम्मीदवार के पास कम से कम 650 का सिबिल स्कोर और क्लियर क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए. इस नियम की वजह से कई स्टूडेंट्स और गरीब-मध्यम वर्ग के उम्मीदवारों को दिक्कत हुई, खासकर वे जिनके एजुकेशन लोन बाकी थे.

सरकार का क्या कहना है?

राज्यसभा में सांसद डॉ. जॉन ब्रिटास ने सरकार से पूछा था कि क्या नौकरी के लिए 650 सिबिल स्कोर अनिवार्य है. इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 2024-25 की भर्ती (CRP-14) से यह शर्त हटा दी गई है. यानी अब आवेदन के समय 650 स्कोर जरूरी नहीं है.

हालांकि नौकरी जॉइन करने से पहले उम्मीदवार को साफ और अपडेटेड क्रेडिट हिस्ट्री दिखानी होगी. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उम्मीदवार को लोन देने वाली संस्था से NOC लेना होगा, वरना बैंक ऑफर लेटर कैंसल कर सकता है.

बैंकिंग सेक्टर सिबिल को लेकर इतना सख्त क्यों?

सरकार और बैंकिंग बोर्ड का कहना है कि बैंकिंग कर्मचारी सीधे जनता के पैसों और संवेदनशील लेन-देन से जुड़े होते हैं. अगर किसी उम्मीदवार की अपनी वित्तीय स्थिति गड़बड़ है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि सिबिल स्कोर को उम्मीदवार की भरोसेमंद छवि से जोड़कर देखा जाता है.

ये साफ दिखाता है कि सिबिल स्कोर सिर्फ लोन लेने के लिए ही नहीं बल्कि करियर बनाने के लिए भी अहम है. खासकर बैंकिंग जैसे सेक्टर में अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड आपकी नौकरी तक सिक्योर कर सकता है. इसलिए अगर आप भविष्य में बैंकिंग या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना चाहते हैं तो अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना बेहद जरूरी है.

