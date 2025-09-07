कार पर बंपर छूट की बहार है, अब हुंडई ने 2.4 लाख तक घटाए गाड़ियों के दाम

टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्लू, टोयोटा, रेनॉल्ट के बाद अब दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियां सस्ती करने का ऐलान कर दिया. कंपनी ने कहा है जीएसटी की दरों में हुई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. इससे गाड़ियों की कीमत 2.4 लाख रुपए तक कम हो गई है. ये नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी.

किस मॉडल पर कितनी मिल रही छूट?

ग्रैंड आई10 निओस- 73,808 रुपये की छूट

आई 20 - 98,053 रुपये का डिस्काउंट

आई20 एन लाइन - 1,08,116 रुपये की छूट

ऑरा - 78,465 रुपये का डिस्काउंट

वरना - 60,640 रुपये की छूट

एक्सटर - 89,209 रुपए की छूट

वेन्यू - 1,19390 रुपये का डिस्काउंट

वेन्यू एन लाइन - 1,23,659 रुपये की छूट

एसयूवी ट्यूसॉन - 2,40,303 रुपए तक हुई कम

इससे पहले टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और रिनॉल्ट जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी जीएसटी के चलते कीमतों में कटौती का ऐलान कर चुकी हैं.

महिंद्रा एंड महिंद्रा की किन गाड़ियों पर छूट

बोलेरो और बोलेरो नियो- 1.27 लाख रुपये की छूट

XUV3XO पेट्रोल - 1.40 लाख रुपये पर छूट

XUV3XO डीजल - 1.56 लाख रुपये की कटौती

थार 2WD - 1.35 लाख रुपये का डिस्काउंट

थार 4WD - 1.01 लाख रुपये की छूट

टाटा की किन कारों की कीमतें हुईं कम

टियागो- 75,000 रुपये सस्ती

टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती

अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती

पंच- 85,000 रुपये सस्ती

नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती

कर्व- 65,000 रुपये सस्ती

हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती

सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

बीएमडब्लू ने दिया बंपर डिस्काउंट

X7- 9 लाख रुपये सस्ती

रेनॉल्ट ने किस गाड़ी को किया सस्ता

ट्राइबर - 80,195 रुपये सस्ती हुई

किगर - 96,395 रुपये का डिस्काउंट

टोयोटा ने किया कमाल

फॉर्च्यूनर– 3,49,000 रुपये तक सस्ती

लीजेंडर – 3,34,000 रुपये तक सस्ती

Hilux – 2,52,700 रुपये तक सस्ती

वेलफायर – 2,78,000 रुपये तक सस्ती

Crysta – 1,80,600 रुपये तक सस्ती

हाइक्रॉस – 1,15,800 रुपये तक सस्ती

केमरी – 1,01,800 रुपये तक सस्ती

Taisor – 1,11,100 रुपये तक सस्ती

हाइराइडर – 65,400 रुपये तक सस्ती

ग्लैंजा – 85,300 रुपये तक सस्ती

Rumion – 48,700 रुपये तक सस्ती

बता दें कि सरकार ने बीते हफ्ते जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था, इसमें टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5% और 18% कर दिया गया था, जो पहले चार स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% थी. इसके साथ बड़ी संख्या में चीजों को टैक्स में कटौती की गई. ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं.