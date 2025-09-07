विज्ञापन
कार पर बंपर छूट की बहार है, अब हुंडई ने 2.4 लाख तक घटाए गाड़ियों के दाम

कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियां सस्ती करने का ऐलान कर दिया. कंपनी ने कहा है जीएसटी की दरों में हुई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा.

  • हुंडई ने जीएसटी दरों में कटौती का फायदा ग्राहकों को देते हुए गाड़ियों की कीमतें 2.4 लाख रुपये तक कम की हैं
  • हुंडई के मॉडल जैसे ग्रैंड आई10 निओस, आई20, वेन्यू और ट्यूसॉन पर बड़ी छूट दी गई है जो 2.4 लाख रुपये तक है
  • सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत टैक्स स्लैब घटाकर दो कर दिए हैं और 22 सितंबर से नई दरें लागू की जाएंगी
टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बीएमडब्लू, टोयोटा, रेनॉल्ट के बाद अब दिग्गज कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने भी अपनी गाड़ियां सस्ती करने का ऐलान कर दिया. कंपनी ने कहा है जीएसटी की दरों में हुई कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. इससे गाड़ियों की कीमत 2.4 लाख रुपए तक कम हो गई है. ये नई कीमतें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी. 

किस मॉडल पर कितनी मिल रही छूट?

  • ग्रैंड आई10 निओस- 73,808 रुपये की छूट 
  • आई 20 - 98,053 रुपये का डिस्काउंट  
  • आई20 एन लाइन - 1,08,116 रुपये की छूट 
  • ऑरा - 78,465 रुपये का डिस्काउंट
  • वरना - 60,640 रुपये की छूट
  • एक्सटर - 89,209 रुपए की छूट 
  • वेन्यू - 1,19390 रुपये का डिस्काउंट
  • वेन्यू एन लाइन - 1,23,659 रुपये की छूट
  • एसयूवी ट्यूसॉन - 2,40,303 रुपए तक हुई कम

इससे पहले टाटा मोटर्स, महिंद्रा, टोयोटा और रिनॉल्ट जैसी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी जीएसटी के चलते कीमतों में कटौती का ऐलान कर चुकी हैं. 

महिंद्रा एंड महिंद्रा की किन गाड़ियों पर छूट

  • बोलेरो और बोलेरो नियो- 1.27 लाख रुपये की छूट
  • XUV3XO पेट्रोल - 1.40 लाख रुपये पर छूट
  • XUV3XO डीजल - 1.56 लाख रुपये की कटौती 
  • थार 2WD - 1.35 लाख रुपये का डिस्काउंट
  • थार 4WD - 1.01 लाख रुपये की छूट

टाटा की किन कारों की कीमतें हुईं कम

  • टियागो- 75,000 रुपये सस्ती
  • टिगोर- 80,000 रुपये सस्ती
  • अल्ट्रोज- 1.10 लाख रुपये सस्ती
  • पंच- 85,000 रुपये सस्ती
  • नेक्सन- 1.55 लाख रुपये सस्ती
  • कर्व- 65,000 रुपये सस्ती
  • हैरियर- 1.4 लाख रुपये सस्ती
  • सफारी- 1.45 लाख रुपये सस्ती

बीएमडब्लू ने दिया बंपर डिस्काउंट

  • X7- 9 लाख रुपये सस्ती

रेनॉल्ट ने किस गाड़ी को किया सस्ता

  • ट्राइबर - 80,195 रुपये सस्ती हुई
  • किगर - 96,395 रुपये का डिस्काउंट

टोयोटा ने किया कमाल

  • फॉर्च्यूनर– 3,49,000 रुपये तक सस्ती
  • लीजेंडर – 3,34,000 रुपये तक सस्ती
  • Hilux – 2,52,700 रुपये तक सस्ती
  • वेलफायर – 2,78,000 रुपये तक सस्ती
  • Crysta – 1,80,600 रुपये तक सस्ती
  • हाइक्रॉस – 1,15,800 रुपये तक सस्ती
  • केमरी – 1,01,800 रुपये तक सस्ती
  • Taisor – 1,11,100 रुपये तक सस्ती
  • हाइराइडर – 65,400 रुपये तक सस्ती
  • ग्लैंजा – 85,300 रुपये तक सस्ती
  • Rumion – 48,700 रुपये तक सस्ती

बता दें कि सरकार ने  बीते हफ्ते जीएसटी सुधारों का ऐलान किया था, इसमें टैक्स स्लैब की संख्या को घटाकर दो - 5% और 18% कर दिया गया था, जो पहले चार स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% थी. इसके साथ बड़ी संख्या में चीजों को टैक्स में कटौती की गई. ये नए सुधार 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
