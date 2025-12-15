टाटा सिएरा लें या क्रेटा? यहां जान लें सारी बात, दूर होगा हर कंफ्यूजन

Tata Sierra Vs Hyundai Creta N Line: भारतीय कार बाजार में दो जबरदस्त टर्बो एसयूवी की सीधी टक्कर शुरू हो गई है. एक तरफ है आइकॉनिक लुक में लौटी टाटा सिएरा (Tata Sierra Hyperion) और दूसरी तरफ है युवाओं की पसंदीदा हुंडई क्रेटा एन लाइन (Hyundai Creta N Line). दोनों ही गाड़ियां दमदार परफॉर्मेंस वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ आती हैं.

टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी नई सिएरा को 1.5-लीटर हाइपीरियन टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है. यह इंजन सिएरा को सीधे क्रेटा एन लाइन के सामने खड़ा करता है.

इंजन और पावर में कौन बेहतर?

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों एसयूवी लगभग एक जैसी हैं, लेकिन टॉर्क और गियरबॉक्स में थोड़ा अंतर है.

पहले बात करते हैं टाटा सिएरा हाइपीरियन के बारे में. इसमें 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो 160 PS की पावर जनरेट करता है. वहीं, टॉर्क 255 Nm है. इसके अलावा 6-स्पीड ऑटोमैटिक (6AT) के गियरबॉक्स मिलते हैं.

वहीं, हुंडई क्रेटा एन लाइन में 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन है, जो 160 PS की पावर के साथ 253 Nm टॉर्क जनरेट करता है. 7-स्पीड DCT (ऑटोमैटिक) और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन इस एसयूवी के साथ मिलता है.

टाटा सिएरा टॉर्क के मामले में हल्का सा आगे है (255 Nm) और यह सिर्फ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है. हुंडई क्रेटा एन लाइन को मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है, जो ड्राइव को स्पोर्टी बनाता है, साथ ही इसमें 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक भी है.

कीमत (एक्स-शोरूम)

कीमतों में भी इन दोनों गाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला है: हुंडई क्रेटा एन लाइन (टर्बो पेट्रोल): इसकी शुरुआती कीमत 17.82 लाख रुपये है. टाटा सिएरा हाइपीरियन (टर्बो वेरिएंट) में कई तीन मॉडल मौजूद हैं, जिसमें-

एडवेंचर +: ₹ 17.99 लाख

अकम्प्लिश्ड: ₹ 19.99 लाख

अकम्प्लिश्ड+ : ₹ 20.99 लाख

रिजल्ट

जो ग्राहक बेहतरीन पावर और क्लासिक लुक चाहते हैं, उनके लिए टाटा सिएरा एक नया विकल्प है. वहीं, हुंडई क्रेटा एन लाइन अपने स्पोर्टी स्टाइल और मैनुअल ट्रांसमिशन से युवाओं को अपनी तरफ खींच सकती है. दोनों ही गाड़ियां 160 PS की दमदार पावर देती हैं, जिससे यह मुकाबला बहुत मजेदार हो गया है.