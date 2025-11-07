कार लवर्स हो जाओ तैयार, आ रही हैं हुंडई की 26 नई गाड़ियां, देख लें पूरी लिस्ट

अगर आप हुंडई की कारों के दीवाने हैं और गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक नहीं बल्कि 26 गुड न्यूज हैं.जी हां. सही सुना आपने. भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने एक बड़ा प्लान बनाया है. कंपनी ने बताया है कि वह साल 2030 तक भारत में कुल 26 नए मॉडल लॉन्च करेगी. हुंडई का टारगेट इन धमाकेदार लॉन्च के जरिए न केवल अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना है, बल्कि देश में अपनी विकास दर को भी तेज करना है.

26 मॉडलों के पिटारे में क्या-क्या?

हुंडई का यह लॉन्च प्लान केवल नई कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अलग-अलग सेगमेंट और टेक्नोलॉजी शामिल हैं

कैटेगरी संख्या डिटेल्स फ्यूल, (ICE) मॉडल 13 पारंपरिक कम्बशन इंजन (पेट्रोल/डीजल) पर आधारित मॉडल. सीएनजी (CNG) वेरिएंट 6 मौजूदा और नए मॉडलों के सीएनजी वर्जन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) 5 पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक वाहन, जो ईवी सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत करेंगे. हाइब्रिड (Hybrid) 8 पेट्रोल और इलेक्ट्रिक मोटर के कॉम्बिनेशन वाली हाइब्रिड कारें.

मॉडल रीडिजाइन

6 मौजूदा मॉडलों का पूरी तरह से नए रूप (सेकंड-जेनरेशन), जो फेसलिफ्ट है, उसमें उतारा जा सकता है. हालांकि वो मॉडल कौन से हैं, इसके बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है.

लोकल ईवी प्रोडक्शन

कंपनी 2027 तक अपना पहला लोकल इलेक्ट्रिक वाहन पेश करने की तैयारी में है.

प्रीमियम एंट्री

हुंडई ने यह भी साफ किया कि वह 2027 तक भारत में अपनी प्रीमियम लक्जरी ब्रांड जेनेसिस की कारें लॉन्च करेगी.

नए सेगमेंट

कंपनी दो नए सेगमेंट में भी एंट्री करेगी, जिसमें एक मल्टी परपस के लिए होगा, वहीं दूसरा ऑफ राइडिंग को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है.

टारगेट बड़ा

हुंडई मोटर इंडिया का टारगेट 2030 तक भारतीय घरेलू बाजार में 15% से अधिक की हिस्सेदारी हासिल करना है. इसके साथ ही, कंपनी एक्सपोर्ट में भी अपनी भागीदारी को बढ़ाकर 30% तक ले जाना चाहती है. नए जनरेशन की हुंडई वेन्यू (Venue) इस लॉन्च सीरीज में पहला मॉडल है. वेन्यू का प्रोडक्शन खासतौर पर भारत में किया जाएगा और इसे 30 देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. हुंडई की यह शानदार प्लानिंग भारतीय ग्राहकों को आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी, फीचर्स और सेगमेंट के मामले में कई नए ऑप्शन देने के लिए तैयार है.