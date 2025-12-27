1 January 2026 Changes: 8वां वेतन आयोग, LPG, PAN, राशन कार्ड… 1 जनवरी से लागू होंगे ये बदलाव, आपकी जेब पर होगा सीधा असर

साल 2025 अब जाने वाला है और 2026 आने वाला है. नए साल की शुरुआत नई उम्मीदों और बदलावों के साथ हो सकती है. नया साल न सिर्फ आपके कैलेंडर को बदलेगा, बल्कि आपके जीवन के कई जरुरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल की पहली तारीख से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है -

8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनहोल्डर्स के लिए 31 दिसंबर 2025 अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. 1 जनवरी 2026 से नया 8वां वेतन आयोग लागू होना है. भले ही इसके मुताबिक सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी होगी.

क्रेडिट स्कोर अपडेट्स

भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे आपका क्रेडिट स्कोर समय से अपडेट होगा और नया लोन लेने में आसानी होगी.

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से रसोई गैस (LPG) और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही एविएशन फ्यूल की कीमतें भी बदल सकती हैं, जिससे एयर टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

PAN-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपके लिए बैंकिंग, सरकारी सेवाएं और बाकी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो सकता है. 1 जनवरी से PAN कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

राशन कार्ड e-KYC

31 दिसंबर तक राशन कार्ड की e-KYC पूरी नहीं करने पर, 1 जनवरी 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसे आपको समय रहते पूरा करना होगा.

किसान ID

किसानों के लिए उत्तर प्रदेश समेत कई हिस्सों में किसान ID बनाने की प्रक्रिया चल रही है. यह ID किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जरुरी है. अगर किसानों ने यह ID नहीं बनाई तो उनके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे और वे योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

2026 की शुरुआत के साथ इन सभी बदलावों का असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है. इन बदलावों को समझना और समय रहते जरूरी कदम उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

