8वें वेतन आयोग से तीन गुना बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी? जानें कब तक मिलेगी खुशखबरी

8वें वेतन आयोग का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. सरकार की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी होगा और इस पर काम चल रहा है. इससे पहले लोगों को ये जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिर उनकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है. इसे लेकर कई तरह के कयास लगा जा रहे हैं, जिसमें कुछ फैक्टर्स भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि इस बार 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी में काफी ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे बेसिक सैलरी तीन गुना तक बढ़ सकती है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है. फिटमेंट फैक्टर से ही केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है. जिस फिटमेंट फैक्टर पर वेतन आयोग लागू होता है, उसे बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है. जैसे- बेसिक सैलरी अगर 20 हजार है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है तो ऐसे में 20,000X2.5= 50,000 होता है. यानी बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये तक हो जाएगी.

8th Pay Commission: कितना बढ़ सकता है HRA और मूल वेतन? अलग-अलग शहरों के हिसाब से ये रहा कैलकुलेशन

कितनी बढ़ सकती है बेसिक सैलरी?

अब इस बार माना जा रहा है कि 2.86 तक का फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग लागू कर सकता है. अगर वाकई ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी दोगुना नहीं बल्कि लगभग तीन गुना हो सकती है. जिन लेवल-1 केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, उनकी सैलरी बढ़कर 51,000 रुपए तक हो सकती है. इसी फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर आप अपनी सैलरी का हिसाब भी लगा सकते हैं. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इससे फायदा होगा.

कब लागू हो रहा है 8वां वेतन आयोग?

सरकार की तरफ से बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा. इसी साल यानी जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिली थी. फिलहाल इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और आयोग के सदस्यों की लिस्ट भी सामने नहीं आई है. बता दें कि हर 10 साल में महंगाई और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए वेतन आयोग गठित किया जाता है और कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई जाती है.